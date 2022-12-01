https://sputniknews.com.tr/20221201/ukrayna-elciligindeki-patlamanin-ardindan-rusya-her-turlu-tehdit-ve-teror-eylemlerini-kiniyoruz-1064064044.html

Ukrayna elçiliğindeki patlamanın ardından Rusya: Her türlü tehdit ve terör eylemlerini kınıyoruz

Ukrayna elçiliğindeki patlamanın ardından Rusya: Her türlü tehdit ve terör eylemlerini kınıyoruz

Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliği binasına zarf içinde patlayıcı gönderilmesinin ardından Rusya Büyükelçiliği, her türlü tehdit ve terör eylemini kınadıklarını... 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T19:19+0300

2022-12-01T19:19+0300

2022-12-01T19:19+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

madrid

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Rusya’nın İspanya Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Ukrayna’nın İspanya Büyükelçiliği ve bazı İspanyol devlet kurumlarına zarf içinde gönderilen patlayıcılarla ilgili medyada yer alan bilgilerle bağlantılı olarak şunu beyan ederiz: özellikle diplomatik misyonlara yönelik olanlar olmak üzere her türlü tehdidi ve terör eylemini kınıyoruz” ifadesine yer verildi.Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliği binasına zarf içinde patlayıcı gönderilmesinin ardından İspanya polisi bugün Başbakan Pedro Sachez’e zarf içinde gönderilen bir zarf daha ele geçirdi.İspanyol gizli servisi ayrıca Torrejón de Ardoz hava üssüne gelen bir gönderide de bomba tespit etti. Patlayıcı taşıyan bir zarf da İspanya Savunma Bakanlığı’na gönderildi.

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