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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221201/ukrayna-elciligindeki-patlamanin-ardindan-rusya-her-turlu-tehdit-ve-teror-eylemlerini-kiniyoruz-1064064044.html
Ukrayna elçiliğindeki patlamanın ardından Rusya: Her türlü tehdit ve terör eylemlerini kınıyoruz
Ukrayna elçiliğindeki patlamanın ardından Rusya: Her türlü tehdit ve terör eylemlerini kınıyoruz
Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliği binasına zarf içinde patlayıcı gönderilmesinin ardından Rusya Büyükelçiliği, her türlü tehdit ve terör eylemini kınadıklarını... 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T19:19+0300
2022-12-01T19:19+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
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Rusya’nın İspanya Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Ukrayna’nın İspanya Büyükelçiliği ve bazı İspanyol devlet kurumlarına zarf içinde gönderilen patlayıcılarla ilgili medyada yer alan bilgilerle bağlantılı olarak şunu beyan ederiz: özellikle diplomatik misyonlara yönelik olanlar olmak üzere her türlü tehdidi ve terör eylemini kınıyoruz” ifadesine yer verildi.Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliği binasına zarf içinde patlayıcı gönderilmesinin ardından İspanya polisi bugün Başbakan Pedro Sachez’e zarf içinde gönderilen bir zarf daha ele geçirdi.İspanyol gizli servisi ayrıca Torrejón de Ardoz hava üssüne gelen bir gönderide de bomba tespit etti. Patlayıcı taşıyan bir zarf da İspanya Savunma Bakanlığı’na gönderildi.
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rusya, ukrayna, madrid
rusya, ukrayna, madrid

Ukrayna elçiliğindeki patlamanın ardından Rusya: Her türlü tehdit ve terör eylemlerini kınıyoruz

19:19 01.12.2022
© AFP 2022 / OSCAR DEL POZOUkrayna'nın Madrid Büyükelçiliği
Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
© AFP 2022 / OSCAR DEL POZO
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Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliği binasına zarf içinde patlayıcı gönderilmesinin ardından Rusya Büyükelçiliği, her türlü tehdit ve terör eylemini kınadıklarını belirtti.
Rusya’nın İspanya Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Ukrayna’nın İspanya Büyükelçiliği ve bazı İspanyol devlet kurumlarına zarf içinde gönderilen patlayıcılarla ilgili medyada yer alan bilgilerle bağlantılı olarak şunu beyan ederiz: özellikle diplomatik misyonlara yönelik olanlar olmak üzere her türlü tehdidi ve terör eylemini kınıyoruz” ifadesine yer verildi.
Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliği binasına zarf içinde patlayıcı gönderilmesinin ardından İspanya polisi bugün Başbakan Pedro Sachez’e zarf içinde gönderilen bir zarf daha ele geçirdi.
İspanyol gizli servisi ayrıca Torrejón de Ardoz hava üssüne gelen bir gönderide de bomba tespit etti. Patlayıcı taşıyan bir zarf da İspanya Savunma Bakanlığı’na gönderildi.
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