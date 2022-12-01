https://sputniknews.com.tr/20221201/tzob-acikladi-markette-fiyati-en-fazla-artan-urun-pirinc-en-cok-azalan-limon-oldu-1064050868.html

TZOB açıkladı: Kasım ayında markette 29 ürünün fiyatı arttı

TZOB açıkladı: Kasım ayında markette 29 ürünün fiyatı arttı

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, fiyatı en fazla artan ürünün pirinç, en çok azalan ürünün ise limon olduğunu belirtti. Bayraktar, “Kasım ayında üretici ile... 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T14:04+0300

2022-12-01T14:04+0300

2022-12-01T14:10+0300

ekonomi

türkiye ziraat odaları birliği (tzob)

marul

üretici

pirinç

fiyat

market

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada kasım ayı üretici ile market fiyat farklılıklarını ve girdi fiyatlarını değerlendirdi. Pek çok kalemde masrafların eklendiği bir sezonun başladığını ifade eden Bayraktar, üreticiden çıkan ürünün markete ulaşıncaya kadar fiyatında ciddi oranda artış yaşandığını belirtti. Bayraktar, tarımsal girdi fiyatlarındaki artışların ürün maliyetlerini yukarı doğru çektiğini söyleyerek, gıda sektörünün spekülasyona açık bir sektör olduğuna ve tüketicinin ürün fiyatlarına müdahale etme gücünü kullanması gerektiğine dikkati çekti.‘Üretici girdi yönünden desteklenmezse tarımsal üretim sekteye uğrar’İlaç, yem, tarımsal sulamada kullanılan elektrik ve sulama girdilerinin göz ardı edildiğini ve destek verilmediğini ifade eden TZOB Genel Başkanı Bayraktar, şunları kaydetti:Pamuk üreticisinin yaşadığı sıkıntılara da değinen Bayraktar, üreticinin pamukta umduğunu bulamadığını ve pamuk üreticilerinin desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.‘Tarla ile market arasındaki fiyat farkı aştı’Kasım ayında tarla ile market arasındaki fiyat değişimlerini açıklayan Bayraktar, şöyle konuştu:Markette fiyatı en fazla artan ürün pirinçKasım ayında market fiyatlarındaki fiyat artışlarına da değinen Bayraktar, fiyatı en fazla artan ürünün pirinç, en çok azalan ürünün ise limon olduğunu belirterek, “Kasım ayında markette 37 ürünün 29’unda fiyat artışı, 8’inde ise fiyat azalışı görüldü. Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 42.9 ile pirinç oldu. Pirinçteki fiyat artışını yüzde 36.1 ile yeşil soğan, yüzde 33.1 ile Antep fıstığı, yüzde 22.4 ile kırmızı mercimek, yüzde 20.9 ile kuru kayısı ve domates takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 17.2 ile limon oldu. Limondaki fiyat düşüşünü yüzde 6.4 ile marul, yüzde 3.4 ile tavuk eti, yüzde 1.6 ile mısırözü yağı izledi” dedi.Üreticide fiyatı en fazla düşen ürün marulKasım ayında üreticide en fazla fiyatı düşen ürünün marul olduğunu kaydeden Bayraktar, “Kasım ayında üreticide fiyatı en fazla düşen ürün, yüzde 13.2 ile marul oldu. Maruldaki fiyat düşüşünü yüzde 12.9 ile taze fasulye, yüzde 11.7 ile ıspanak, yüzde 10.4 ile sivri biber, yüzde 8.2 ile limon izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 48,8 ile kuru soğanda görüldü. Kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 44.7 ile yeşil soğan, yüzde 31 ile Antep fıstığı, yüzde 30,7 ile salatalık, yüzde 26.3 ile patates, yüzde 25.7 ile maydanoz, yüzde 20 ile domates takip etti. Kasım ayında üreticide 29 ürünün 17’sinde fiyat artışı olurken, 7 üründe ise fiyat düşüşü görüldü. 5 üründe de fiyat değişimi görülmedi” diye konuştu.Bayraktar, fiyat değişimlerinin sebeplerini ise şöyle açıkladı:

https://sputniknews.com.tr/20221005/turkiye-ziraat-odalari-birligi-genel-baskani-bayraktar-ureticide-7-lira-olan-sut-markette-30-lira-1061979781.html

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türkiye ziraat odaları birliği (tzob), marul, üretici, pirinç, fiyat, market