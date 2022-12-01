https://sputniknews.com.tr/20221201/turk-is-genel-baskani-atalay-asgari-ucret-tespit-komisyonun-ilk-toplantisinin-7-aralikta-1064058019.html
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 7 Aralık'ta
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 7 Aralık'ta
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonun ilk toplantısının 7 Aralık, ikinci toplantısının 14 Aralık'ta yapılacağını bildirdi. 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T16:11+0300
2022-12-01T16:11+0300
2022-12-01T16:14+0300
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türk-iş, ergün atalay, asgari ücret tespit komisyonu, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
türk-iş, ergün atalay, asgari ücret tespit komisyonu, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 7 Aralık'ta
16:11 01.12.2022 (güncellendi: 16:14 01.12.2022) Abone ol
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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonun ilk toplantısının 7 Aralık, ikinci toplantısının 14 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.