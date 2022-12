https://sputniknews.com.tr/20221201/tuncelide-10-yilda-sokak-hayvanlarina-siddet-olmadi-hayvanlarin-barinaklarda-yasamadigi-sehir-1064070707.html

Tunceli’de 10 yılda sokak hayvanlarına şiddet olmadı: 'Hayvanların barınaklarda yaşamadığı şehir'

Tunceli’de 10 yılda sokak hayvanlarına şiddet olmadı: 'Hayvanların barınaklarda yaşamadığı şehir'

Türkiye'nin en az nüfusa sahip ili olan ve yaklaşık 4 bin sokak köpeği ile bin sokak kedisinin yaşadığı Tunceli’de son 10 yılda emniyet, jandarma, belediye ve... 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T22:40+0300

2022-12-01T22:40+0300

2022-12-01T22:47+0300

tunceli

türkiye

sokak hayvanları

barınak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/01/1064070939_0:34:638:393_1920x0_80_0_0_50cff9c4243e188fdd40aac04c04567b.jpg

Tunceli Belediyesi ile Dersim Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği’nde alınan bilgiye göre Tunceli merkezinde 4 bin sokak köpeği, bin de sokak kedisi yaşıyor. Barınağın olmadığı kentte hayvanlar sokaklarda, parklarda vatandaşlarla iç içe olurken, beslenme ihtiyaçları da Valilik, belediye, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı HAYDİ ekipleri ile hayvanseverler tarafından yapılıyor. Türkiye’de kar yağışının en fazla olduğu kentler arasında yer alan Tunceli’de, her yıl hayvanseverler sokak hayvanlarının üşümemesi için sosyal medyadan da destek çağrısında bulunarak, kulübeler yapıyor. Ahşaptan yapılan bu kulübeler de kentin çeşitli noktalarına yerleştirilerek hayvanların barınması sağlanıyor. Ayrıca kentte yöresel yemeklerin yapıldığı bir özel işletmede elde edilen gelirin yüzde 5’i de sokak hayvanlarına bağışlanıyor.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, belediye ve Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği verilerine göre, son 10 yılda kent merkezinde hayvanlara şiddet ile ilgili herhangi ihbar gelmedi ve olay yaşanmadı. 'Hayvanların barınaklarda yaşamadığı bir şehir burası'Sokak hayvanlarına şiddet uygulanmadığını ve bu durumdan dolayı bir başka yerde yaşamak istemediğini belirten Dersim Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği(DERHAYKO) sözcüsü Dilşah Mak, “Yaklaşık 4 yıldır Tunceli’de yaşıyorum, bu şehirde çok mutluyum ve mutlu olmamın sebebi hatta tek sebebi sokak hayvanlarının burada çok huzurlu yaşaması. Asla burada sokak hayvanlarına yönelik şiddet yok. Hayvanların barınaklarda yaşamadığı bir şehir burası. Türkiye’de en fazla sokak hayvanının özgür bir şekilde yaşadığı kent diyebiliriz buraya. Bu durum da bizim aydın yüzümüzü gösteriyor. Tunceli’de insanlar hayvanlar ve doğa karşısında gerçekten çok duyarlı. Bu yüzden de bu şehirde mutsuz olmam mümkün değil. Tayinim çıktığı halde dondurdum çünkü buradaki sokaktaki canlılarla duygusal bir bağ kuruyorsun hepsi de bir evlat bizim için. İnsanlar da şiddet uygulamıyor besliyorlar sokak hayvanlarını onun için bu kentte çok mutluyum ve başka yerde yaşamak istemiyorum” dedi.Sokak hayvanlarına yönelik şiddete tepki gösteren Ceren Aytaç da, “ Sokak hayvanlarına karşı elimden gelen her türlü besin yardımını yapıyorum. Buradaki esnaflarda yine aynı şekilde özen gösteriyor. Besliyorlar ve yardım ediyorlar. Buradaki köpekler Türkiye’de en rahat eden hayvanlardır diyebilirim. İnsanların bu canlılara olan sevgisi ve hassasiyeti ülkede birçok kişide örnek almalı düşünüyorum” şeklinde konuştu.'Türkiye’de en çok sokak hayvanının yaşadığı kentin Tunceli'43 yıl boyunca Almanya'da yaşayan ve 2019 yılında Türkiye'ye dönen Aygül Aras, 4 arkadaşıyla kurduğu özel bir işletmede yöresel yemekler yapıyor ve burada elde edilen gelirin yüzde 5’i de sokak hayvanlarının ilaç ve beslenme giderleri için karşılanıyor. Aygül Aras, Hayvanları Koruma Yaşatma Derneği olarak yaptıkları çalışmalarda nüfusa oranla Türkiye’de en çok sokak hayvanının yaşadığı kentin Tunceli olduğunu söyledi.Aras, “Gelirimizin yüksek olduğu zamanlarda bu oran daha yükseğe çıkabiliyor. Mama alıyoruz, sokak hayvanlarını beslemeye giden arkadaşların araçlarına yakıt dolduruyoruz. Bizim burada Dersim Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği’miz var. Biz diğer illerdeki hayvan hakları dernekleriyle de görüşüyoruz. Şunun çalışması yapıldı, nüfusa oranla diğer şehirlere göre en çok sokak hayvanlarının yaşadığı şehir. Bizim de dernek olarak yaptığımız çalışmalar bunu gösteriyor. Ayrıca yaptığımız çalışmalarda, burada sokak hayvanlarına yönelik hiçbir şiddet yok. Bunun içinde çok mutluyuz gerçekten. Her işletmenin önünde sokak köpeklerini, bazı iş yerlerinin içinde de sokak kedilerini görmek mümkün. Kediler gelip içeride yemek yiyor, köpeklerde gelip işletmenin önünde yiyecek istiyor. Onları misafir gibi karşılıyoruz” diye konuştu.

tunceli

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tunceli, sokak hayvanları, barınak