TİSK Başkanı: Emekli ve normal çalışan arasındaki SGK prim farkı giderilecek, müjdeyi bakan paylaştı

"İşverenlerin beklentileriyle ilgili kapsamlı çalışmayı bakanımıza sunduk. Biri emekli olup çalışmaya devam edecek arkadaşlarımızın işverene maliyeti artıyor. Yüzde 80'in üzerinde iş hayatına devam etmek istiyor. İşverenler de büyük oranda devam etmek istiyor. Burada bir uyum görüyoruz. Emeklilerle normal çalışanlar arasındaki SGK prim farkı giderilecek. Bunun müjdesini bakan az evvel paylaştı. Emekli olacak çalışanların aynı anda emekli olması durumunda ciddi finansman çıkması söz konusu. Bakanımız KGF'den uygun kredi ile işverenlerin yalnız bırakılmayacağı müjdesini verdi. Üçüncü konu yüzlerce kişinin aynı anda emekli olması durumunda iş sağlığı ve güvenliği etkileyecek durumlar ortaya çıkabiliyor. Planlama dahilinde olunması gerekiyor."