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SON DAKİKA | TİSK Başkanı: Emekli ve normal çalışan arasındaki SGK prim farkı giderilecek, müjdeyi bakan paylaştı
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https://sputniknews.com.tr/20221201/tisk-baskani-emekli-ve-normal-calisan-arasindaki-sgk-prim-farki-giderilecek-mujdeyi-bakan-paylasti-1064052838.html
TİSK Başkanı: Emekli ve normal çalışan arasındaki SGK prim farkı giderilecek, müjdeyi bakan paylaştı
TİSK Başkanı: Emekli ve normal çalışan arasındaki SGK prim farkı giderilecek, müjdeyi bakan paylaştı
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Meclis'e bu ay gelmesi beklenen EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Akkol, "İşletmelerin büyümesi önemli. EYT konusunda... 01.12.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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asgari ücret
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TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.Akkol, "İşletmelerin büyümesi önemli. EYT konusunda hem çalışanların hem de işverenlerin beklentisini karşılayacak çözümlere ihtiyacımız var" dedi.Akkol'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20221201/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-bilgin-turk-is-ve-tisk-baskanlariyla-gorusecek-1064037998.html
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tisk, asgari ücret, eyt
tisk, asgari ücret, eyt

TİSK Başkanı: Emekli ve normal çalışan arasındaki SGK prim farkı giderilecek, müjdeyi bakan paylaştı

14:50 01.12.2022 (güncellendi: 15:00 01.12.2022)
© DHATİSK Başkanı Özgür Burak Akkol
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
© DHA
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Ayrıntılar geliyor
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Meclis'e bu ay gelmesi beklenen EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Akkol, "İşletmelerin büyümesi önemli. EYT konusunda hem çalışanların hem de işverenlerin beklentisini karşılayacak çözümlere ihtiyacımız var" dedi.
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.
Akkol, "İşletmelerin büyümesi önemli. EYT konusunda hem çalışanların hem de işverenlerin beklentisini karşılayacak çözümlere ihtiyacımız var" dedi.
Akkol'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"İşverenlerin beklentileriyle ilgili kapsamlı çalışmayı bakanımıza sunduk. Biri emekli olup çalışmaya devam edecek arkadaşlarımızın işverene maliyeti artıyor. Yüzde 80'in üzerinde iş hayatına devam etmek istiyor. İşverenler de büyük oranda devam etmek istiyor. Burada bir uyum görüyoruz. Emeklilerle normal çalışanlar arasındaki SGK prim farkı giderilecek. Bunun müjdesini bakan az evvel paylaştı. Emekli olacak çalışanların aynı anda emekli olması durumunda ciddi finansman çıkması söz konusu. Bakanımız KGF'den uygun kredi ile işverenlerin yalnız bırakılmayacağı müjdesini verdi. Üçüncü konu yüzlerce kişinin aynı anda emekli olması durumunda iş sağlığı ve güvenliği etkileyecek durumlar ortaya çıkabiliyor. Planlama dahilinde olunması gerekiyor."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
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