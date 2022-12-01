https://sputniknews.com.tr/20221201/ticaret-bakanligi-marketlerde-fahis-fiyat-denetimi-yapti-1064052166.html

Ticaret Bakanlığı marketlerde fahiş fiyat denetimi yaptı

Ticaret Bakanlığı marketlerde fahiş fiyat denetimi yaptı

Ticaret Bakanlığı, son günlerde kamuoyuna yansıyan haksız fiyat artışı iddialarına karşı harekete geçerek, marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı... 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T14:39+0300

2022-12-01T14:39+0300

2022-12-01T14:39+0300

ekonomi

ticaret bakanlığı

fahiş fiyat

market

denetim

gıda fiyatları

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Ticaret Bakanlığı, marketlerde fahiş fiyat denetimi yaptı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Kasım'daki Kabine Toplantısı'nın ardından "(Zincir marketlerdeki fiyatlar) Ortaya konan ithamlar, Ticaret Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Ticaret Bakanlığımız bu çerçevede yaptığı hazırlıklar doğrultusunda önümüzdeki günlerde yeni uygulamaları devreye alacaktır." ifadelerini kullanmıştı.Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde, Bakanlık İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli başkanlığındaki ekip, Ankara'daki marketlere yönelik fahiş fiyat artışı ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, marketlerde, sebze ve meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını inceledi.Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, ürünün etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün indirimden önceki fiyatına bakıldı. Ekipler, rastgele seçtikleri ürünleri kasaya götürerek fiyatları karşılaştırdı.Adnan Benli, denetimlere ilişkin basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, Bakanlık olarak Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında fahiş fiyat artışı ve etiket denetimi yaptıklarını söyledi.

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ticaret bakanlığı, fahiş fiyat, market, denetim, gıda fiyatları