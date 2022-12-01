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https://sputniknews.com.tr/20221201/tarim-kredide-indirimli-katalog-aciklandi-1064037114.html
Tarım Kredi'de indirimli katalog açıklandı
Tarım Kredi'de indirimli katalog açıklandı
Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünlerin bulunduğu katalog yayınlandı. 1-15 Aralık tarihi arasından geçerli olacak fiyatlar belli oldu. 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T10:41+0300
2022-12-01T10:41+0300
ekonomi
tarım kredi kooperatifleri
market
indirim
gıda fiyatları
enflasyon
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Tarım Kredi Kooperatif Market 1-15 Aralık tarihleri arasında geçerli indirimli ürünler listesi yayınlandı.Tarım Kredi Kooperatif Market'in, sosyal medya hesabından duyuru yapıldı. Yeni yayımlanan kataloğa göre 250 gram Türk Kahvesi 38.90 lira, poşet çayları 11.50 lira, 3 kilogram çay 189.90 lira oldu.
https://sputniknews.com.tr/20221014/tarim-kredi-kooperatifleri-urunleri-bakkala-giriyor-pilot-iller-belli-oldu-1062295195.html
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tarım kredi kooperatifleri, market, indirim, gıda fiyatları, enflasyon
tarım kredi kooperatifleri, market, indirim, gıda fiyatları, enflasyon

Tarım Kredi'de indirimli katalog açıklandı

10:41 01.12.2022
© İHA / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN-AW690263Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirim yoğunluğu
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirim yoğunluğu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
© İHA / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN-AW690263
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Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünlerin bulunduğu katalog yayınlandı. 1-15 Aralık tarihi arasından geçerli olacak fiyatlar belli oldu.
Tarım Kredi Kooperatif Market 1-15 Aralık tarihleri arasında geçerli indirimli ürünler listesi yayınlandı.
Tarım Kredi Kooperatif Market'in, sosyal medya hesabından duyuru yapıldı.
Yeni yayımlanan kataloğa göre 250 gram Türk Kahvesi 38.90 lira, poşet çayları 11.50 lira, 3 kilogram çay 189.90 lira oldu.
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
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Tarım Kredi Kooperatifleri ürünleri bakkala giriyor: Pilot iller belli oldu
14 Ekim, 08:49
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