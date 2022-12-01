https://sputniknews.com.tr/20221201/suudi-arabistandan-umreye-de-imkan-veren-kisisel-ziyaret-vizesi-uygulamasi-1064055804.html

Suudi Arabistan'dan umreye de imkan veren 'kişisel ziyaret vizesi' uygulaması

Suudi Arabistan'dan umreye de imkan veren 'kişisel ziyaret vizesi' uygulaması

Suudi Arabistan, umre yapmaya da olanak sağlayan 'kişisel ziyaret vizesi' vereceğini duyurdu. 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T15:17+0300

2022-12-01T15:17+0300

2022-12-01T15:17+0300

dünya

suudi arabistan

vize

hac

umre

suudi arabistan hac ve umre bakanlığı

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.Vizenin "ziyaretçilerin Suudi Arabistan'daki tanıdıklarını ziyaret için ülkeye girmesine, Mekke ve Medine dahil olmak üzere ülkenin çeşitli şehir ve bölgelerinde hareket etmesine, umre yapmalarına, dini ve tarihi yerleri gezmelerine ve kültürel etkinliklere katılmalarına imkan tanıyacağı" belirtildi.Açıklamada, başvurunun vize işlemleriyle ilgili internet sitesi üzerinden kolay bir şekilde gerçekleştirileceği kaydedildi.Bakanlığın resmi Twitter sayfasında da söz konusu vize için başvuru işlemlerine dair bilgilendirici paylaşım yapıldı.Buna göre vize, Suudi Arabistan'da ikamet eden vatandaşların, yurt dışındaki yakınları veya arkadaşları için ziyaret davetinde bulunmasıyla alınabiliyor.

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suudi arabistan, vize, hac, umre, suudi arabistan hac ve umre bakanlığı