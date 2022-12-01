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https://sputniknews.com.tr/20221201/suudi-arabistandan-umreye-de-imkan-veren-kisisel-ziyaret-vizesi-uygulamasi-1064055804.html
Suudi Arabistan'dan umreye de imkan veren 'kişisel ziyaret vizesi' uygulaması
Suudi Arabistan'dan umreye de imkan veren 'kişisel ziyaret vizesi' uygulaması
Suudi Arabistan, umre yapmaya da olanak sağlayan 'kişisel ziyaret vizesi' vereceğini duyurdu. 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T15:17+0300
2022-12-01T15:17+0300
dünya
suudi arabistan
vize
hac
umre
suudi arabistan hac ve umre bakanlığı
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.Vizenin "ziyaretçilerin Suudi Arabistan'daki tanıdıklarını ziyaret için ülkeye girmesine, Mekke ve Medine dahil olmak üzere ülkenin çeşitli şehir ve bölgelerinde hareket etmesine, umre yapmalarına, dini ve tarihi yerleri gezmelerine ve kültürel etkinliklere katılmalarına imkan tanıyacağı" belirtildi.Açıklamada, başvurunun vize işlemleriyle ilgili internet sitesi üzerinden kolay bir şekilde gerçekleştirileceği kaydedildi.Bakanlığın resmi Twitter sayfasında da söz konusu vize için başvuru işlemlerine dair bilgilendirici paylaşım yapıldı.Buna göre vize, Suudi Arabistan'da ikamet eden vatandaşların, yurt dışındaki yakınları veya arkadaşları için ziyaret davetinde bulunmasıyla alınabiliyor.
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suudi arabistan, vize, hac, umre, suudi arabistan hac ve umre bakanlığı
suudi arabistan, vize, hac, umre, suudi arabistan hac ve umre bakanlığı

Suudi Arabistan'dan umreye de imkan veren 'kişisel ziyaret vizesi' uygulaması

15:17 01.12.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIBMekke - hac
Mekke - hac - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
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Suudi Arabistan, umre yapmaya da olanak sağlayan 'kişisel ziyaret vizesi' vereceğini duyurdu.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.
Vizenin "ziyaretçilerin Suudi Arabistan'daki tanıdıklarını ziyaret için ülkeye girmesine, Mekke ve Medine dahil olmak üzere ülkenin çeşitli şehir ve bölgelerinde hareket etmesine, umre yapmalarına, dini ve tarihi yerleri gezmelerine ve kültürel etkinliklere katılmalarına imkan tanıyacağı" belirtildi.
Açıklamada, başvurunun vize işlemleriyle ilgili internet sitesi üzerinden kolay bir şekilde gerçekleştirileceği kaydedildi.
Bakanlığın resmi Twitter sayfasında da söz konusu vize için başvuru işlemlerine dair bilgilendirici paylaşım yapıldı.
Buna göre vize, Suudi Arabistan'da ikamet eden vatandaşların, yurt dışındaki yakınları veya arkadaşları için ziyaret davetinde bulunmasıyla alınabiliyor.
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