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S&P, Rusya'daki üretimde neredeyse 6 yılın en hızlı artışını kaydetti
S&P, Rusya'daki üretimde neredeyse 6 yılın en hızlı artışını kaydetti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), kasım ayında Rus endüstrisinin imalat sektöründeki imalatçıların faaliyetlerinin Ocak... 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T20:05+0300
2022-12-01T20:05+0300
ekonomi
rusya
standard & poor's
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S&amp;P’den yapılan açıklamada, Rus endüstrisinin imalat sektöründeki imalatçıların faaliyetlerinin kasım ayında Ocak 2017'den bu yana neredeyse 6 yılın en hızlı temposunda yükselerek istihdam ve üretim stoklarının artmasına yol açtığı kaydedildi.Kredi kuruluşunun hesaplamalarına göre Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekimde 50.7 seviyesindeyken kasımda 53.2’ye yükseldi. Aynı zamanda, S&amp;P tarafından yayınlanan tabloya göre endeks hala Ocak 2017 göstergelerine ulaşamadı, o zaman gösterge 55 seviyesini görmüştü.S&amp;P, uluslararası ithalatçılardan gelen siparişlerin şubat ayının sonlarından bu yana düşmesi nedeniyle talebin esasen yerel tüketiciler tarafından belirlendiğini kaydetti. Analize göre şirketler ayrıca hammadde alımlarını da Ocak 2017'den bu yana en hızlı şekilde artırdı.
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rusya, standard & poor's
rusya, standard & poor's

S&P, Rusya'daki üretimde neredeyse 6 yılın en hızlı artışını kaydetti

20:05 01.12.2022
© AP Photo / Henny Ray AbramsStandard and Poor's (S&P)
Standard and Poor's (S&P) - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
© AP Photo / Henny Ray Abrams
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), kasım ayında Rus endüstrisinin imalat sektöründeki imalatçıların faaliyetlerinin Ocak 2017'den bu yana neredeyse 6 yılın en hızlı artışını gerçekleştirdiğini bildirdi.
S&P’den yapılan açıklamada, Rus endüstrisinin imalat sektöründeki imalatçıların faaliyetlerinin kasım ayında Ocak 2017'den bu yana neredeyse 6 yılın en hızlı temposunda yükselerek istihdam ve üretim stoklarının artmasına yol açtığı kaydedildi.
Kredi kuruluşunun hesaplamalarına göre Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekimde 50.7 seviyesindeyken kasımda 53.2’ye yükseldi.

Aynı zamanda, S&P tarafından yayınlanan tabloya göre endeks hala Ocak 2017 göstergelerine ulaşamadı, o zaman gösterge 55 seviyesini görmüştü.
S&P, uluslararası ithalatçılardan gelen siparişlerin şubat ayının sonlarından bu yana düşmesi nedeniyle talebin esasen yerel tüketiciler tarafından belirlendiğini kaydetti. Analize göre şirketler ayrıca hammadde alımlarını da Ocak 2017'den bu yana en hızlı şekilde artırdı.
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