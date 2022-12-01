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Scholz: Rusya’nın Avrupa’da sınırları değiştirme isteği NATO’nun önemini gösterdi
Scholz: Rusya’nın Avrupa’da sınırları değiştirme isteği NATO’nun önemini gösterdi
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, NATO’nun geçmişte ve şimdi Avrupa güvenliğinin ana garantörü olduğunu belirtti. 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T22:53+0300
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dünya
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Scholz, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya’nın Avrupa’daki sınırları değiştirme isteğinin, NATO’nun ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi.Alman lider, “NATO, kolektif güvenliğimizin ana garantörü olmuştur ve olmaya devam etmektedir” ifadesini kullandı.Scholz, “Bir sonraki NATO zirvesine kadar, umarım Madrid'de birlikte karar verdiğimiz gibi, Finlandiya ve İsveç'i yeni müttefikler olarak resmen karşılayabiliriz” diye ekledi.
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nato, olaf scholz
nato, olaf scholz

Scholz: Rusya’nın Avrupa’da sınırları değiştirme isteği NATO’nun önemini gösterdi

22:53 01.12.2022
© AFP 2022 / ODD ANDERSENOlaf Scholz
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
© AFP 2022 / ODD ANDERSEN
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, NATO’nun geçmişte ve şimdi Avrupa güvenliğinin ana garantörü olduğunu belirtti.
Scholz, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya’nın Avrupa’daki sınırları değiştirme isteğinin, NATO’nun ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi.
Alman lider, “NATO, kolektif güvenliğimizin ana garantörü olmuştur ve olmaya devam etmektedir” ifadesini kullandı.
Scholz, “Bir sonraki NATO zirvesine kadar, umarım Madrid'de birlikte karar verdiğimiz gibi, Finlandiya ve İsveç'i yeni müttefikler olarak resmen karşılayabiliriz” diye ekledi.
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