https://sputniknews.com.tr/20221201/scholz-rusyanin-avrupada-sinirlari-degistirme-istegi-natonun-onemini-gosterdi-1064069428.html

Scholz: Rusya’nın Avrupa’da sınırları değiştirme isteği NATO’nun önemini gösterdi

Scholz: Rusya’nın Avrupa’da sınırları değiştirme isteği NATO’nun önemini gösterdi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, NATO’nun geçmişte ve şimdi Avrupa güvenliğinin ana garantörü olduğunu belirtti. 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T22:53+0300

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dünya

nato

olaf scholz

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Scholz, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya’nın Avrupa’daki sınırları değiştirme isteğinin, NATO’nun ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi.Alman lider, “NATO, kolektif güvenliğimizin ana garantörü olmuştur ve olmaya devam etmektedir” ifadesini kullandı.Scholz, “Bir sonraki NATO zirvesine kadar, umarım Madrid'de birlikte karar verdiğimiz gibi, Finlandiya ve İsveç'i yeni müttefikler olarak resmen karşılayabiliriz” diye ekledi.

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