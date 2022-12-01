https://sputniknews.com.tr/20221201/rusyadan-almanyanin-ukrayna-halkina-yonelik-soykirim-kararina-kinama-1064063767.html

Rusya’dan Almanya'nın ‘Ukrayna halkına yönelik soykırım’ kararına kınama

Rusya’dan Almanya'nın ‘Ukrayna halkına yönelik soykırım’ kararına kınama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da dün kabul edilen, 1932-1933'te Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nde (SSC) yaşanan kitlesel kıtlığın ‘Ukrayna halkına... 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T18:55+0300

2022-12-01T18:55+0300

2022-12-01T18:55+0300

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Alman Federal Meclisi’nde dün kabul edilen, 1932-1933'te Ukrayna SSC’nde yaşanan kitlesel kıtlığın ‘Ukrayna halkına yönelik soykırım’ olarak tanınmasına ilişkin kararın kışkırtıcı bir eylem olduğu belirtildi.Kararda, o yıllarda kıtlığın sadece Ukrayna'da değil, Sovyetler Birliği’nin tamamında yaşandığından ve milyonlarca kişinin hayatına mal olduğundan bahsedilmediğine dikkat çekilen açıklamada, Alman milletvekillerinin bu şekilde ‘aşırı milliyetçi, Nazi ve Rus karşıtı güçlerin önerisiyle Ukrayna makamları tarafından beslenen siyasi ve ideolojik efsaneyi meydan okurcasına desteklemeye karar verdikleri’ kaydedildi.Bakanlık ayrıca söz konusu kararı Rusya'yı şeytanlaştırmaya yönelik bir başka girişim olarak nitelendirdi.“Alman Federal Meclisi'nin 1932-1933'teki korkunç kıtlık üzerine spekülasyon yapan söz konusu kışkırtıcı eyleminin bariz bir nedeni var. Almanlar, kendi tarihlerini yeniden yazmaya ve İkinci Dünya Savaşı sırasında işledikleri dehşetin pişmanlığını unutmaya çalışıyor” denilen açıklamada, Alman siyasi seçkinlerinin bu şekilde Nazi Almanyası'nın benzeri görülmemiş suçlarını halkın hafızasında bulanıklaştırmaya çalıştığı vurgulandı. Almanya’nın, aralarında Ukraynalıların da bulunduğu Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın tüm kurbanlarına henüz tazminat ödemediği hatırlatılan açıklamada, “Alman Federal Meclisi, ırkçı nefret ve ayrımcılığa dayalı faşist ideolojiyi yeniden canlandıran ve kendilerini savaş suçlarının sorumluluğundan kurtarmaya çalışan bu tür ahlak dışı kararlardan utanmalıdır” vurgusu yapıldı.

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