https://sputniknews.com.tr/20221201/rusyada-z-ve-v-harfleri-reklamda-yabanci-simge-yasagi-kapsamina-alinmayacak-1064065535.html
Rusya’da Z ve V harfleri reklamda yabancı simge yasağı kapsamına alınmayacak
Rusya’da Z ve V harfleri reklamda yabancı simge yasağı kapsamına alınmayacak
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’ya bugün sunulan, reklamlarda Kiril Alfabesi dışındaki harflerin kullanımına yasak getirilmesini öngören tasarının... 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T19:47+0300
2022-12-01T19:47+0300
2022-12-01T19:47+0300
dünya
rusya
ukrayna krizi
duma
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Tasarıyı hazırlayan Senatör Olga Kovitidi, tasarının her şeyden önce ticari alanı ilgilendirdiğini açıkladı.Kovidi, Rus medyasına açıklamasında, “Z ve V simgelerinin sosyal reklamda kullanımı tasarımıza aykırı değil, çünkü tasarı her şeyde önce ticari alanda reklam metinlerini düzenlemeyi amaçlıyor” ifadesini kullandı.Tasarıya destek veren Senatör Sergey Tsekov da yabancı dillerin Rusya’yı aşağıladığını söyledi.
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rusya, ukrayna krizi, duma
rusya, ukrayna krizi, duma
Rusya’da Z ve V harfleri reklamda yabancı simge yasağı kapsamına alınmayacak
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’ya bugün sunulan, reklamlarda Kiril Alfabesi dışındaki harflerin kullanımına yasak getirilmesini öngören tasarının, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri harekata destek amacıyla kullanılan Z ve V harflerini kapsamadığı belirtildi.
Tasarıyı hazırlayan Senatör Olga Kovitidi, tasarının her şeyden önce ticari alanı ilgilendirdiğini açıkladı.
Kovidi, Rus medyasına açıklamasında, “Z ve V simgelerinin sosyal reklamda kullanımı tasarımıza aykırı değil, çünkü tasarı her şeyde önce ticari alanda reklam metinlerini düzenlemeyi amaçlıyor” ifadesini kullandı.
Tasarıya destek veren Senatör Sergey Tsekov da yabancı dillerin Rusya’yı aşağıladığını söyledi.