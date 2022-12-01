https://sputniknews.com.tr/20221201/rusyada-z-ve-v-harfleri-reklamda-yabanci-simge-yasagi-kapsamina-alinmayacak-1064065535.html

Rusya’da Z ve V harfleri reklamda yabancı simge yasağı kapsamına alınmayacak

Rusya’da Z ve V harfleri reklamda yabancı simge yasağı kapsamına alınmayacak

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’ya bugün sunulan, reklamlarda Kiril Alfabesi dışındaki harflerin kullanımına yasak getirilmesini öngören tasarının... 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T19:47+0300

2022-12-01T19:47+0300

2022-12-01T19:47+0300

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Tasarıyı hazırlayan Senatör Olga Kovitidi, tasarının her şeyden önce ticari alanı ilgilendirdiğini açıkladı.Kovidi, Rus medyasına açıklamasında, “Z ve V simgelerinin sosyal reklamda kullanımı tasarımıza aykırı değil, çünkü tasarı her şeyde önce ticari alanda reklam metinlerini düzenlemeyi amaçlıyor” ifadesini kullandı.Tasarıya destek veren Senatör Sergey Tsekov da yabancı dillerin Rusya’yı aşağıladığını söyledi.

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