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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221201/rusya-abnin-uluslararasi-mahkeme-kurma-onerisi-batinin-kanunsuzlugunu-ortbas-etme-girisimidir-1064029709.html
Rusya: AB’nin uluslararası mahkeme kurma önerisi, Batı'nın kanunsuzluğunu örtbas etme girişimidir
Rusya: AB’nin uluslararası mahkeme kurma önerisi, Batı'nın kanunsuzluğunu örtbas etme girişimidir
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Ukrayna ile ilgili özel bir mahkeme kurulması önerisini Batı’nın kendi... 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T00:55+0300
2022-12-01T00:55+0300
bm
ukrayna krizi
rusya
ab
batı
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Ukrayna ile ilgili özel bir uluslararası ceza mahkemesi kurulması gerektiğini önerisini değerlendiren Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, söz konusu öneriyi Batı’nın ‘kendi kanunsuzluğunu örtbas etme girişimi’ ve ‘BM otoritesinin arkasına saklanma’ olarak nitelendirdi.Batılı ülkelerin kendileri bazı ‘kurallar’ uydurduklarına ve ardından onları evrenselmiş gibi göstermeye çalıştıklarına dikkat çeken Nebenzya, “Bütün bunlar, onların kendi kanunsuzluklarını uygunsuz yollarla örtbas etme girişimidir” değerlendirmesinde bulundu.AB Komisyonu’nun bu tür kararları alma yetkisinin bulunmadığını ve bu yetkinin BM Güvenlik Konseyi’nde bulunduğunu vurgulayan Nebenzya, “Ne uyduracaklarını tahmin etmek imkansız. Neler yapmaya çalıştıklarını tahmin etmekse kolay. Ursula von der Leyen bugün dondurulmuş Rus varlıklarına ulaşmaları gerektiğini söyledi. Genel Kurul'un alacağı kararla bunu meşrulaştırmaya, bu hukuksuzluğu bir nevi meşrulaştırmaya çalışacakları açık” ifadelerini kullandı.
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bm, rusya, ab, batı

Rusya: AB’nin uluslararası mahkeme kurma önerisi, Batı'nın kanunsuzluğunu örtbas etme girişimidir

00:55 01.12.2022
© AFP 2022 / JOHN THYSUrsula von der Leyen
Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
© AFP 2022 / JOHN THYS
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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Ukrayna ile ilgili özel bir mahkeme kurulması önerisini Batı’nın kendi kanunsuzluğunu örtbas etme girişimi olarak nitelendirdi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Ukrayna ile ilgili özel bir uluslararası ceza mahkemesi kurulması gerektiğini önerisini değerlendiren Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, söz konusu öneriyi Batı’nın ‘kendi kanunsuzluğunu örtbas etme girişimi’ ve ‘BM otoritesinin arkasına saklanma’ olarak nitelendirdi.
Batılı ülkelerin kendileri bazı ‘kurallar’ uydurduklarına ve ardından onları evrenselmiş gibi göstermeye çalıştıklarına dikkat çeken Nebenzya, “Bütün bunlar, onların kendi kanunsuzluklarını uygunsuz yollarla örtbas etme girişimidir” değerlendirmesinde bulundu.
AB Komisyonu’nun bu tür kararları alma yetkisinin bulunmadığını ve bu yetkinin BM Güvenlik Konseyi’nde bulunduğunu vurgulayan Nebenzya, “Ne uyduracaklarını tahmin etmek imkansız. Neler yapmaya çalıştıklarını tahmin etmekse kolay. Ursula von der Leyen bugün dondurulmuş Rus varlıklarına ulaşmaları gerektiğini söyledi. Genel Kurul'un alacağı kararla bunu meşrulaştırmaya, bu hukuksuzluğu bir nevi meşrulaştırmaya çalışacakları açık” ifadelerini kullandı.
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