https://sputniknews.com.tr/20221201/putin-rusyanin-yeni-bolgelerinin-sakinleri-bizim-insanlarimiz-onlar-icin-her-sey-yapilmali-1064062594.html

Putin: Rusya’nın yeni bölgelerinin sakinleri bizim insanlarımız, onlar için her şey yapılmalı

Putin: Rusya’nın yeni bölgelerinin sakinleri bizim insanlarımız, onlar için her şey yapılmalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın yeni bölgelerinin sakinlerini desteklemek için gereken her şey yapmanın önemli olduğunu belirtti. 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T17:57+0300

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Putin, 2. Genç Bilim İnsanları Kongresi’nin katılımcılarıyla görüşmede, “Onlar bizim insanlarımız. Onları desteklemek için her şey yapmamız lazım” ifadesini kullandı.Yeni bölgelerin Rusya’nın bilim ve diğer alanlarına entegrasyonunun ne kadar hızlı biterse o kadar iyi olacağını dile getiren Rus lider, “Rusyalı meslektaşlarınızın yararlandığı standart ve avantaların herkesi kapsamasını sağlamakla ilgili sorunlar var. Bu, tüm sosyal alan için geçerli” dedi.Putin, bu konuda gereken tüm kararların alınacağının sözünü verdi.

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