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https://sputniknews.com.tr/20221201/netflixte-yeni-rekortmen-wednesday-stranger-thingsi-gecti-1064052925.html
Netflix'te yeni rekortmen 'Wednesday': Stranger Things'i geçti
Netflix'te yeni rekortmen 'Wednesday': Stranger Things'i geçti
Netflix'in yeni dizisi 'Wednesday' izlenme rekoru kırarak Stranger Things'i geçti. 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T14:51+0300
2022-12-01T14:55+0300
dünya
wednesday
netflix
stranger things
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Netflix, 'Wednesday' dizisinin 341.23 milyon saat izlenme ile bir haftada en çok izlenen İngilizce şov rekorunu kırdığını açıkladı. Böylelikle Wednesday, 335 milyon saatlik izlenmeye ulaşan Stranger Things 4. sezonu geçmeyi başardı.Dizi aynı zamanda, aynı anda 83 ülkede 1 numara olarak Stranger Things ile erişim rekorunu paylaştı. Netflix, diziyi geçen hafta çarşamba günü toplamda 50 milyon hanenin izlediğini duyurdu.Dizinin başrolünde ise Jenna Ortega bulunuyor. Ortega'ya Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman, Gwendoline Christie ve Christina Ricci eşlik ediyor.Squid Game'i geçemediÖte yandan Wednesday, 571.8 milyon saat izlenme oranıyla tüm zamanların haftalık rekorunu elinde bulunduran Squid Game'i geçemedi.Bütün bu veriler, Netflix tarafından resmen ilan edilmemiş olsa bile, Wednesday'in 2. sezonunun geleceği şeklinde yorumlandı.
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wednesday, netflix, stranger things
wednesday, netflix, stranger things

Netflix'te yeni rekortmen 'Wednesday': Stranger Things'i geçti

14:51 01.12.2022 (güncellendi: 14:55 01.12.2022)
© NetflixWednesday
Wednesday - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
© Netflix
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Netflix'in yeni dizisi 'Wednesday' izlenme rekoru kırarak Stranger Things'i geçti.
Netflix, 'Wednesday' dizisinin 341.23 milyon saat izlenme ile bir haftada en çok izlenen İngilizce şov rekorunu kırdığını açıkladı. Böylelikle Wednesday, 335 milyon saatlik izlenmeye ulaşan Stranger Things 4. sezonu geçmeyi başardı.
Dizi aynı zamanda, aynı anda 83 ülkede 1 numara olarak Stranger Things ile erişim rekorunu paylaştı. Netflix, diziyi geçen hafta çarşamba günü toplamda 50 milyon hanenin izlediğini duyurdu.
Dizinin başrolünde ise Jenna Ortega bulunuyor. Ortega'ya Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman, Gwendoline Christie ve Christina Ricci eşlik ediyor.

Squid Game'i geçemedi

Öte yandan Wednesday, 571.8 milyon saat izlenme oranıyla tüm zamanların haftalık rekorunu elinde bulunduran Squid Game'i geçemedi.
Bütün bu veriler, Netflix tarafından resmen ilan edilmemiş olsa bile, Wednesday'in 2. sezonunun geleceği şeklinde yorumlandı.
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