https://sputniknews.com.tr/20221201/netflixte-yeni-rekortmen-wednesday-stranger-thingsi-gecti-1064052925.html

Netflix'te yeni rekortmen 'Wednesday': Stranger Things'i geçti

Netflix'te yeni rekortmen 'Wednesday': Stranger Things'i geçti

Netflix'in yeni dizisi 'Wednesday' izlenme rekoru kırarak Stranger Things'i geçti. 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T14:51+0300

2022-12-01T14:51+0300

2022-12-01T14:55+0300

dünya

wednesday

netflix

stranger things

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/01/1064052640_0:0:760:429_1920x0_80_0_0_6f25d53186722bc9fb54dab7798c4ca9.png

Netflix, 'Wednesday' dizisinin 341.23 milyon saat izlenme ile bir haftada en çok izlenen İngilizce şov rekorunu kırdığını açıkladı. Böylelikle Wednesday, 335 milyon saatlik izlenmeye ulaşan Stranger Things 4. sezonu geçmeyi başardı.Dizi aynı zamanda, aynı anda 83 ülkede 1 numara olarak Stranger Things ile erişim rekorunu paylaştı. Netflix, diziyi geçen hafta çarşamba günü toplamda 50 milyon hanenin izlediğini duyurdu.Dizinin başrolünde ise Jenna Ortega bulunuyor. Ortega'ya Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman, Gwendoline Christie ve Christina Ricci eşlik ediyor.Squid Game'i geçemediÖte yandan Wednesday, 571.8 milyon saat izlenme oranıyla tüm zamanların haftalık rekorunu elinde bulunduran Squid Game'i geçemedi.Bütün bu veriler, Netflix tarafından resmen ilan edilmemiş olsa bile, Wednesday'in 2. sezonunun geleceği şeklinde yorumlandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

wednesday, netflix, stranger things