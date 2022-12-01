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MİT operasyonuyla Suriye'nin kuzeyinde 5 IŞİD'li yakalandı
MİT operasyonuyla Suriye'nin kuzeyinde 5 IŞİD'li yakalandı
MİT'in yerel güvenlik güçleriyle koordineli operasyonu sonucu Suriye'nin kuzeyinde, aralarında Barış Pınarı bölgesi sorumlusunun da olduğu 5 IŞİD'linin... 01.12.2022, Sputnik Türkiye
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MİT operasyonuyla Suriye'nin kuzeyinde 5 IŞİD'li yakalandı

13:08 01.12.2022
© AAMİT operasyonu
MİT operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
© AA
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MİT'in yerel güvenlik güçleriyle koordineli operasyonu sonucu Suriye'nin kuzeyinde, aralarında Barış Pınarı bölgesi sorumlusunun da olduğu 5 IŞİD'linin yakalandığı bildirildi.
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