https://sputniknews.com.tr/20221201/mit-operasyonuyla-suriyenin-kuzeyinde-5-isidli-yakalandi-1064042688.html
MİT operasyonuyla Suriye'nin kuzeyinde 5 IŞİD'li yakalandı
MİT operasyonuyla Suriye'nin kuzeyinde 5 IŞİD'li yakalandı
MİT'in yerel güvenlik güçleriyle koordineli operasyonu sonucu Suriye'nin kuzeyinde, aralarında Barış Pınarı bölgesi sorumlusunun da olduğu 5 IŞİD'linin... 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T13:08+0300
2022-12-01T13:08+0300
2022-12-01T13:08+0300
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işid
MİT operasyonuyla Suriye'nin kuzeyinde 5 IŞİD'li yakalandı
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MİT'in yerel güvenlik güçleriyle koordineli operasyonu sonucu Suriye'nin kuzeyinde, aralarında Barış Pınarı bölgesi sorumlusunun da olduğu 5 IŞİD'linin yakalandığı bildirildi.