https://sputniknews.com.tr/20221201/meteorolojiden-3-aralika-kadar-dikkat-edin-uyarisi-1064033679.html

Meteoroloji'den 3 Aralık'a kadar dikkat edin uyarısı

Meteoroloji'den 3 Aralık'a kadar dikkat edin uyarısı

Meteoroloji 1 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre önümüzdeki 2 gün boyunca İstanbul dahil 30 ilde karla karışık yağmur. Doğu Anadolu... 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T08:06+0300

2022-12-01T08:06+0300

2022-12-01T08:06+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile bu akşam saatlerinde Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin, gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra Kırşehir, Aksaray ve Karaman çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, bu akşam saatlerinde Erzurum, Erzincan, Kars ve Ağrı'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; bu akşam saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu ile Mersin'in batı kesimlerinde, yarın Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.Yağışların bu akşam saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu ile Mersin'in batı kesimlerinde, yarın Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olaylara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Çanakkale çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.BURSA 9°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL 12°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ 7°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ 11°C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıEgeParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimleri yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kıyı Ege'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.AFYONKARAHİSAR 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDENİZLİ 9°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıİZMİR 13°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA 8°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AkdenizParçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile yarın Mersin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu kesimleri ile Mersin'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ADANA 14°C, 21°CParçalı bulutluANTALYA 14°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 10°C, 17°CParçalı bulutluISPARTA 9°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİç AnadoluParçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Eskişehir çevreleri ile yarın öğle saatlerinden Eskişehir, Karaman, Aksaray, ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ANKARA 5°C, 16°CParçalı, zamanla yer yer çok bulutluESKİŞEHİR 7°C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu gece saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıKONYA 6°C, 16°CParçalı, zamanla yer yer çok bulutluSİVAS 2°C, 14°CParçalı, zamanla yer yer çok bulutluBatı KaradenizParçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın sabah saatlerinde Düzce ve Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.BOLU 3°C, 14°CParçalı, zamanla çok bulutlu, yarın sabah saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE 8°C, 18°CParçalı, zamanla çok bulutlu, yarın sabah saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU 1°C, 15°CParçalı, zamanla çok bulutluSİNOP 133°C, 17°CParçalı, zamanla çok bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.AMASYA 4°C, 11°CParçalı bulutluARTVİN 7°C, 16°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 9°C, 18°CParçalı bulutluTRABZON 11°C, 17°CParçalı ve çok bulutluDoğu AnadoluParçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ELAZIĞ 6°C, 12°CParçalı bulutluERZURUM 0°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıKARS -1°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıVAN 4°C, 9°CParçalı ve çok bulutluGüneydoğu AnadoluParçalı, bu akşam saatlerinde doğusunun yer yer çok bulutlu, Diyarbakır, Mardin ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 8°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlıGAZİANTEP 8°C, 15°CParçalı bulutluSİİRT 8°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA 9°C, 17°CParçalı bulutlu

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu