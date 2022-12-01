https://sputniknews.com.tr/20221201/mersinde-sinif-arkadasini-olduren-12-yasindaki-kiz-cocugu-tutuklandi-1064070442.html

Mersin'de sınıf arkadaşını öldüren 12 yaşındaki kız çocuğu tutuklandı

Mersin'de sınıf arkadaşını öldüren 12 yaşındaki kız çocuğu tutuklandı

Mersin'in Toroslar ilçesinde, sınıf arkadaşını okulun tuvaletinde bıçaklayarak öldüren 12 yaşındaki öğrenci tutuklanıp ıslahevine gönderildi. 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T22:36+0300

2022-12-01T22:36+0300

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türkiye

mersin

öğrenci

çocuk

bıçaklama

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Mersin Toroslar'da ortaokul öğrencisi F.Y'nin (12) tuvalette bıçaklanarak öldürmesiyle ilgili dün polis ekiplerince emniyete götürülen sınıf arkadaşı E.D'nin (12) işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen E.D'nin tutuklanıp ıslahevine gönderilmesi kararlaştırıldı.Aynı sınıfta eğitim gören 12 yaşındaki kız öğrenciler F.Y. ile E.D. arasında dün okulun tuvaletinde tartışma yaşanmış, E.D. darp ettiği F.Y'yi bıçakla yaralamıştı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı öğrenci müdahaleye rağmen kurtarılamamış, E.D. ise polis ekiplerince emniyete götürülmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20221130/12-yasindaki-cocuk-sinif-arkadasini-oldurdu-1064009099.html

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