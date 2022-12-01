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Mersin'de sınıf arkadaşını öldüren 12 yaşındaki kız çocuğu tutuklandı
Mersin'de sınıf arkadaşını öldüren 12 yaşındaki kız çocuğu tutuklandı
Mersin'in Toroslar ilçesinde, sınıf arkadaşını okulun tuvaletinde bıçaklayarak öldüren 12 yaşındaki öğrenci tutuklanıp ıslahevine gönderildi. 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T22:36+0300
2022-12-01T22:36+0300
türkiye
mersin
öğrenci
çocuk
bıçaklama
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Mersin Toroslar'da ortaokul öğrencisi F.Y'nin (12) tuvalette bıçaklanarak öldürmesiyle ilgili dün polis ekiplerince emniyete götürülen sınıf arkadaşı E.D'nin (12) işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen E.D'nin tutuklanıp ıslahevine gönderilmesi kararlaştırıldı.Aynı sınıfta eğitim gören 12 yaşındaki kız öğrenciler F.Y. ile E.D. arasında dün okulun tuvaletinde tartışma yaşanmış, E.D. darp ettiği F.Y'yi bıçakla yaralamıştı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı öğrenci müdahaleye rağmen kurtarılamamış, E.D. ise polis ekiplerince emniyete götürülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20221130/12-yasindaki-cocuk-sinif-arkadasini-oldurdu-1064009099.html
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mersin, öğrenci, çocuk, bıçaklama
mersin, öğrenci, çocuk, bıçaklama

Mersin'de sınıf arkadaşını öldüren 12 yaşındaki kız çocuğu tutuklandı

22:36 01.12.2022
© İHAMersin'in Toroslar ilçesinde, sınıf arkadaşını okulun tuvaletinde bıçaklayarak öldüren 12 yaşındaki öğrenci tutuklanıp ıslahevine gönderildi.
Mersin'in Toroslar ilçesinde, sınıf arkadaşını okulun tuvaletinde bıçaklayarak öldüren 12 yaşındaki öğrenci tutuklanıp ıslahevine gönderildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
© İHA
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Mersin'in Toroslar ilçesinde, sınıf arkadaşını okulun tuvaletinde bıçaklayarak öldüren 12 yaşındaki öğrenci tutuklanıp ıslahevine gönderildi.
Mersin Toroslar'da ortaokul öğrencisi F.Y'nin (12) tuvalette bıçaklanarak öldürmesiyle ilgili dün polis ekiplerince emniyete götürülen sınıf arkadaşı E.D'nin (12) işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen E.D'nin tutuklanıp ıslahevine gönderilmesi kararlaştırıldı.
Aynı sınıfta eğitim gören 12 yaşındaki kız öğrenciler F.Y. ile E.D. arasında dün okulun tuvaletinde tartışma yaşanmış, E.D. darp ettiği F.Y'yi bıçakla yaralamıştı.
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı öğrenci müdahaleye rağmen kurtarılamamış, E.D. ise polis ekiplerince emniyete götürülmüştü.
12 yaşındaki çocuk, sınıf arkadaşını öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
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