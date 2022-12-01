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Merkez Bankası'nın net rezervleri 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı
Merkez Bankası'nın net rezervleri 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervi 19.5 milyar dolarla 18 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T16:34+0300
2022-12-01T16:34+0300
ekonomi
merkez bankası
rezerv
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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, 25 Kasım itibarıyla Merkez Bankası net rezervleri 18,7 milyar dolardan 19,5 milyar dolara çıkarak 18 Şubat haftasından bu yana görülen en yüksek seviyeye işaret etti.Merkez Bankası brüt döviz rezervleri ise 264 milyon dolar azalışla 79 milyar 766 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 18 Kasım'da 80 milyar 30 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Söz konusu dönemde altın rezervleri de 20 milyon dolar azalışla 42 milyar 855 milyon dolardan 42 milyar 835 milyon dolara geriledi.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 25 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla 284 milyon dolar azalışla 122 milyar 885 milyon dolardan 122 milyar 601 milyon dolara indi.
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merkez bankası, rezerv
merkez bankası, rezerv

Merkez Bankası'nın net rezervleri 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı

16:34 01.12.2022
© İHAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
© İHA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervi 19.5 milyar dolarla 18 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 25 Kasım itibarıyla Merkez Bankası net rezervleri 18,7 milyar dolardan 19,5 milyar dolara çıkarak 18 Şubat haftasından bu yana görülen en yüksek seviyeye işaret etti.
Merkez Bankası brüt döviz rezervleri ise 264 milyon dolar azalışla 79 milyar 766 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 18 Kasım'da 80 milyar 30 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri de 20 milyon dolar azalışla 42 milyar 855 milyon dolardan 42 milyar 835 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 25 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla 284 milyon dolar azalışla 122 milyar 885 milyon dolardan 122 milyar 601 milyon dolara indi.
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