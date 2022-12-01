https://sputniknews.com.tr/20221201/malatyada-sahipsiz-kediyi-firinda-yakarak-olduren-sanik-tahliye-edildi-1064040682.html

Malatya'da sahipsiz kediyi fırında yakarak öldüren sanık tahliye edildi

Malatya'da sahipsiz kediyi fırında yakarak öldüren sanık tahliye edildi

Malatya'da sokakta bulduğu bir kediyi fırında yakarak öldüren sanık, yargılandığı mahkemece 3 yıl hapis kararının ardından tahliye edildi 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T12:36+0300

2022-12-01T12:36+0300

2022-12-01T12:47+0300

yaşam

malatya

kedi

tahliye

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Malatya'da sahipsiz kediyi çalıştığı iş yerindeki fırında yakarak öldüren sanık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.AA'da yer alan habere göre, 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan hakkında 6 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık B.B. (18), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.Duruşmada, Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri de hazır bulundu.Hapis cezası ve tahliyeHakim, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu yönündeki tıbbi raporu okudu. Sanık B.B. savunmasında, çok pişman olduğunu belirterek "Psikolojik destek ve tedavi görmek istiyorum. Söz veriyorum bir daha karşınıza böyle çıkmayacağım." ifadesini kullandı.Mahkeme, 3 yıl hapis cezası verdiği sanığı tahliye etti.Kentte bir ekmek fırınında çalışan B.B'nin 18 Ekim'de gece saatlerinde sahipsiz kediyi fırına atarak ölümüne sebep olduğunu güvenlik kamerası kaydından izleyen iş yeri sahibi O.Ö, konuyu emniyete bildirmişti.Gözaltına alınan B.B, "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklanmıştı.

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malatya, kedi, tahliye