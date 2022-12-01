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Kurtulmuş: Vatandaşımızın 'iyi oldu' dediği bir asgari ücret açıklanacaktır
Kurtulmuş: Vatandaşımızın 'iyi oldu' dediği bir asgari ücret açıklanacaktır
Katıldığı canlı yayında EYT ve asgari ücrete ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücretle ilgili "Vatandaşımızın 'iyi... 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T14:58+0300
2022-12-01T14:58+0300
ekonomi
numan kurtulmuş
asgari ücret
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu."Hükümetin de AK Parti'nin de masasında olan bir konudur. Bütün teknik detaylar bakanlığımız tarafından çalışıldı. Artık son noktaya gelinmiştir. Bu açıklama yapılacaktır. Son dokunuşlar yapıldı. Hızlı bir şekilde yasalaşması gündemde" diye konuşan Kurtulmuş, asgari ücret ve EYT konusunda şu açıklamalarda bulundu:"Emeklilikle ilgili 3 şey biliyorsunuz yıl, prim ve yaş meselesidir. Burada hem beklentileri karşılayabilecek hem rasyonel adımlar atılacak. Teknik bir konu, istenilenler neler, onları biliyoruz.Resmi rakam söyleyemem, ilk toplantı bugün yapılacak. iş veren ve işçi kesimi herkes kendi tekliflerini gündeme getirecek. Makul bir asgari ücretin getirilmesi için çalışılacaktır. Vatandaşı hayat pahalılığına ezdirmemek. Rakamları söylemem. Alım gücünün artırılması en temel önceliğimizdir. Rakamları ortaya koyarak kamuoyunu yanlış bilgilendirmek doğru değildir. Ümit ediyorum; 'Oldu', 'İyi oldu' denecek bir ücret olacak.
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numan kurtulmuş, asgari ücret
numan kurtulmuş, asgari ücret

Kurtulmuş: Vatandaşımızın 'iyi oldu' dediği bir asgari ücret açıklanacaktır

14:58 01.12.2022
© AANuman Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
© AA
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Katıldığı canlı yayında EYT ve asgari ücrete ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücretle ilgili "Vatandaşımızın 'iyi oldu' dediği bir asgari ücret açıklanacaktır" ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
"Hükümetin de AK Parti'nin de masasında olan bir konudur. Bütün teknik detaylar bakanlığımız tarafından çalışıldı. Artık son noktaya gelinmiştir. Bu açıklama yapılacaktır. Son dokunuşlar yapıldı. Hızlı bir şekilde yasalaşması gündemde" diye konuşan Kurtulmuş, asgari ücret ve EYT konusunda şu açıklamalarda bulundu:
"Emeklilikle ilgili 3 şey biliyorsunuz yıl, prim ve yaş meselesidir. Burada hem beklentileri karşılayabilecek hem rasyonel adımlar atılacak. Teknik bir konu, istenilenler neler, onları biliyoruz.
Resmi rakam söyleyemem, ilk toplantı bugün yapılacak. iş veren ve işçi kesimi herkes kendi tekliflerini gündeme getirecek. Makul bir asgari ücretin getirilmesi için çalışılacaktır. Vatandaşı hayat pahalılığına ezdirmemek. Rakamları söylemem. Alım gücünün artırılması en temel önceliğimizdir. Rakamları ortaya koyarak kamuoyunu yanlış bilgilendirmek doğru değildir. Ümit ediyorum; 'Oldu', 'İyi oldu' denecek bir ücret olacak.
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