https://sputniknews.com.tr/20221201/kurtulmus-vatandasimizin-iyi-oldu-dedigi-bir-asgari-ucret-aciklanacaktir-1064052593.html

Kurtulmuş: Vatandaşımızın 'iyi oldu' dediği bir asgari ücret açıklanacaktır

Kurtulmuş: Vatandaşımızın 'iyi oldu' dediği bir asgari ücret açıklanacaktır

Katıldığı canlı yayında EYT ve asgari ücrete ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücretle ilgili "Vatandaşımızın 'iyi... 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T14:58+0300

2022-12-01T14:58+0300

2022-12-01T14:58+0300

ekonomi

numan kurtulmuş

asgari ücret

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu."Hükümetin de AK Parti'nin de masasında olan bir konudur. Bütün teknik detaylar bakanlığımız tarafından çalışıldı. Artık son noktaya gelinmiştir. Bu açıklama yapılacaktır. Son dokunuşlar yapıldı. Hızlı bir şekilde yasalaşması gündemde" diye konuşan Kurtulmuş, asgari ücret ve EYT konusunda şu açıklamalarda bulundu:"Emeklilikle ilgili 3 şey biliyorsunuz yıl, prim ve yaş meselesidir. Burada hem beklentileri karşılayabilecek hem rasyonel adımlar atılacak. Teknik bir konu, istenilenler neler, onları biliyoruz.Resmi rakam söyleyemem, ilk toplantı bugün yapılacak. iş veren ve işçi kesimi herkes kendi tekliflerini gündeme getirecek. Makul bir asgari ücretin getirilmesi için çalışılacaktır. Vatandaşı hayat pahalılığına ezdirmemek. Rakamları söylemem. Alım gücünün artırılması en temel önceliğimizdir. Rakamları ortaya koyarak kamuoyunu yanlış bilgilendirmek doğru değildir. Ümit ediyorum; 'Oldu', 'İyi oldu' denecek bir ücret olacak.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye

numan kurtulmuş, asgari ücret