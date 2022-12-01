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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221201/kremlin-natonun-aydinlanmasini-beklemiyor-1064062922.html
Kremlin, NATO'nun ‘aydınlanmasını’ beklemiyor
Kremlin, NATO'nun ‘aydınlanmasını’ beklemiyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini soruşturmak üzere kurulacak bir mahkemenin meşru olmayacağını ve Rus tarafınca kınanacağını... 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T18:02+0300
2022-12-01T18:02+0300
ukrayna krizi
nato
rusya
ukrayna
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini soruşturmak üzere kurulacak bir mahkemenin meşru olmayacağını ve Rus tarafınca kınanacağını söyledi.Fransız yetkililerin Ukraynalı ve Avrupalı ortaklarla birlikte böyle bir mahkemenin kurulmasını tartıştığı yönündeki haberleri bu şekilde yorumlayan Peskov, “Bir takım mahkeme kurma teşebbüslerine gelince, bunların hiçbir meşruiyeti olmayacak ve tarafımızca kabul edilmeyecek, tarafımızca kınanacaktır” diye konuştu.Peskov, Kremlin’in bu tür eylemlere yanıtının ne olacağı sorulması üzerine ise, “Müfettişlerimiz, Kiev rejiminin tüm suçlarını kayıt altına almak için çok yoğun ve özenli bir çalışma yürütüyor. Bu her gün ve neredeyse her saat yürütülen bir çalışmadır” yanıtını verdi ve şöyle devam etti:“Tüm bunlara rejimin 2014'ten beri işlediği ve maalesef sözüm ona kolektif Batı'dan eleştirel bir tepki görmediğimiz suçlarla ilgili bilgi ve verileri eklemek çok önemli.”Kremlin NATO'nun ‘aydınlanmasını’ beklemiyorPeskov, NATO'nun Ukrayna'nın ittifaka üyeliği ile ilgili tutumunun değiştiği yönünde şüphelerini dile getirdi ve NATO'nun Kiev'e Rusya ile savaşı dayatmaya devam ettiğini kaydetti.Peskov’a NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Ukrayna'nın ittifaka üyeliğini değil, devletin korunmasını düşünmesi gerektiği yönündeki açıklaması hatırlatıldı ve bu sözlerin NATO’nun Ukrayna’nın üyeliği ile ilgili tutumunda bir değişiklik olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği soruldu.“Bunun ittifak adına bir tür aydınlanma anlamına geldiğini sanmıyorum” diye yanıt veren Kremlin Sözcüsü, ‘ittifakın hala Ukrayna rejimine savaşı dayattığını, ittifakın hala son Ukraynalıya kadar savaşılmasını tercih ettiğini, ittifakın hala Ukrayna’ya kendi silahlarını pompaladığını ve böylece savaşı uzatarak aynı Ukrayna rejimi için durumu daha da zorlaştırdığını’ ifade etti.
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nato, rusya, ukrayna
nato, rusya, ukrayna

Kremlin, NATO'nun ‘aydınlanmasını’ beklemiyor

18:02 01.12.2022
© İHA / TOMS KALNINSNATO
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
© İHA / TOMS KALNINS
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini soruşturmak üzere kurulacak bir mahkemenin meşru olmayacağını ve Rus tarafınca kınanacağını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini soruşturmak üzere kurulacak bir mahkemenin meşru olmayacağını ve Rus tarafınca kınanacağını söyledi.
Fransız yetkililerin Ukraynalı ve Avrupalı ortaklarla birlikte böyle bir mahkemenin kurulmasını tartıştığı yönündeki haberleri bu şekilde yorumlayan Peskov, “Bir takım mahkeme kurma teşebbüslerine gelince, bunların hiçbir meşruiyeti olmayacak ve tarafımızca kabul edilmeyecek, tarafımızca kınanacaktır” diye konuştu.
Peskov, Kremlin’in bu tür eylemlere yanıtının ne olacağı sorulması üzerine ise, “Müfettişlerimiz, Kiev rejiminin tüm suçlarını kayıt altına almak için çok yoğun ve özenli bir çalışma yürütüyor. Bu her gün ve neredeyse her saat yürütülen bir çalışmadır” yanıtını verdi ve şöyle devam etti:

“Tüm bunlara rejimin 2014'ten beri işlediği ve maalesef sözüm ona kolektif Batı'dan eleştirel bir tepki görmediğimiz suçlarla ilgili bilgi ve verileri eklemek çok önemli.”



Kremlin NATO'nun ‘aydınlanmasını’ beklemiyor

Peskov, NATO'nun Ukrayna'nın ittifaka üyeliği ile ilgili tutumunun değiştiği yönünde şüphelerini dile getirdi ve NATO'nun Kiev'e Rusya ile savaşı dayatmaya devam ettiğini kaydetti.
Peskov’a NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Ukrayna'nın ittifaka üyeliğini değil, devletin korunmasını düşünmesi gerektiği yönündeki açıklaması hatırlatıldı ve bu sözlerin NATO’nun Ukrayna’nın üyeliği ile ilgili tutumunda bir değişiklik olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği soruldu.
“Bunun ittifak adına bir tür aydınlanma anlamına geldiğini sanmıyorum” diye yanıt veren Kremlin Sözcüsü, ‘ittifakın hala Ukrayna rejimine savaşı dayattığını, ittifakın hala son Ukraynalıya kadar savaşılmasını tercih ettiğini, ittifakın hala Ukrayna’ya kendi silahlarını pompaladığını ve böylece savaşı uzatarak aynı Ukrayna rejimi için durumu daha da zorlaştırdığını’ ifade etti.
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