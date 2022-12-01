https://sputniknews.com.tr/20221201/kremlin-moskova-rusya-ile-ilgili-herhangi-bir-mahkeme-kurma-girisimlerini-kinayacak-1064055917.html

Kremlin: Moskova, Rusya ile ilgili herhangi bir mahkeme kurma girişimlerini kınayacak

Kremlin: Moskova, Rusya ile ilgili herhangi bir mahkeme kurma girişimlerini kınayacak

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini soruşturmak üzere kurulacak bir mahkemenin meşru olmayacağını ve Rus tarafınca kınanacağını... 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T15:17+0300

2022-12-01T15:17+0300

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dünya

dmitriy peskov

kremlin

mahkeme

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini soruşturmak üzere kurulacak bir mahkemenin meşru olmayacağını ve Rus tarafınca kınanacağını söyledi.Fransız yetkililerin Ukraynalı ve Avrupalı ortaklarla birlikte böyle bir mahkemenin kurulmasını tartıştığı yönündeki haberleri bu şekilde yorumlayan Peskov, “Bir takım mahkeme kurma teşebbüslerine gelince, bunların hiçbir meşruiyeti olmayacak ve tarafımızca kabul edilmeyecek, tarafımızca kınanacaktır” diye konuştu.Peskov, Kremlin’in bu tür eylemlere yanıtının ne olacağı sorulması üzerine ise, “Müfettişlerimiz, Kiev rejiminin tüm suçlarını kayıt altına almak için çok yoğun ve özenli bir çalışma yürütüyor. Bu her gün ve neredeyse her saat yürütülen bir çalışmadır” yanıtını verdi ve şöyle devam etti:“Tüm bunlara rejimin 2014'ten beri işlediği ve maalesef sözüm ona kolektif Batı'dan eleştirel bir tepki görmediğimiz suçlarla ilgili bilgi ve verileri eklemek çok önemli.”

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dmitriy peskov, kremlin, mahkeme