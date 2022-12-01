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Kosaçev: Litvanya, NATO ve AB'nin bir eyaleti haline geldi
Kosaçev: Litvanya, NATO ve AB'nin bir eyaleti haline geldi
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Litvanya'nın ulusal egemenliğe sahip bir ülkeden ziyade NATO ve... 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T20:02+0300
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belarus
litvanya
nato
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Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte'nin Belarus'u egemen olmayan bir ülke ve Rusya'nın bir eyaleti olarak nitelemesine tepki gösteren Kosaçev, "Gerçek hayattan kopukluğu açısından fantastik bir açıklama. Bunun iki nedeni var. Birincisi, Moskova ve Minsk'in ortak bir zemin bulmak ve pozisyonları yakınlaştırmak için, alınan kararların iki egemen devletin de çıkarlarına eşit düzeyde uygun olması için tüm düzeylerde birbiriyle ne kadar iletişim kurmak zorunda kaldığını kim bilebilir ki? İşte eşit şartlarda gerçek ortaklık budur" ifadelerini kullandı.İkinci olarak Litvanya'nın NATO ve AB'deki kıdemli hamileriyle bu tür bir fikir ayrılığı yaşadığı bir vakanın bile bulunamayacağına dikkat çeken Kosaçev, "Litvanya'yı Batı için arzu edilir bir ortak yapan şey, Batı'ya olan mutlak sadakatidir. Bunun bedeli de, kendi egemenliğinden mutlak şekilde feragat etmektir. Litvanya ve diğer Baltık cumhuriyetlerinin başına gelen budur" dedi.Rus senatör, "Bu nedenlerden dolayı Litvanya'nın ulusal egemenliğe sahip bir ülkeden ziyade NATO ve AB'nin bir eyaleti gibi göründüğünü söylemek doğru olacaktır" diye ekledi.
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rusya, belarus, litvanya, nato
rusya, belarus, litvanya, nato

Kosaçev: Litvanya, NATO ve AB'nin bir eyaleti haline geldi

20:02 01.12.2022
© REUTERS / Ints KalninsLitvanya bayrağı
Litvanya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
© REUTERS / Ints Kalnins
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Litvanya'nın ulusal egemenliğe sahip bir ülkeden ziyade NATO ve AB'nin bir eyaleti gibi göründüğünü söyledi.
Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte'nin Belarus'u egemen olmayan bir ülke ve Rusya'nın bir eyaleti olarak nitelemesine tepki gösteren Kosaçev, "Gerçek hayattan kopukluğu açısından fantastik bir açıklama. Bunun iki nedeni var. Birincisi, Moskova ve Minsk'in ortak bir zemin bulmak ve pozisyonları yakınlaştırmak için, alınan kararların iki egemen devletin de çıkarlarına eşit düzeyde uygun olması için tüm düzeylerde birbiriyle ne kadar iletişim kurmak zorunda kaldığını kim bilebilir ki? İşte eşit şartlarda gerçek ortaklık budur" ifadelerini kullandı.

İkinci olarak Litvanya'nın NATO ve AB'deki kıdemli hamileriyle bu tür bir fikir ayrılığı yaşadığı bir vakanın bile bulunamayacağına dikkat çeken Kosaçev, "Litvanya'yı Batı için arzu edilir bir ortak yapan şey, Batı'ya olan mutlak sadakatidir. Bunun bedeli de, kendi egemenliğinden mutlak şekilde feragat etmektir. Litvanya ve diğer Baltık cumhuriyetlerinin başına gelen budur" dedi.

Rus senatör, "Bu nedenlerden dolayı Litvanya'nın ulusal egemenliğe sahip bir ülkeden ziyade NATO ve AB'nin bir eyaleti gibi göründüğünü söylemek doğru olacaktır" diye ekledi.
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