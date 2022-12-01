https://sputniknews.com.tr/20221201/kararin-sehven-alindigina-hukmeden-mahkeme-nadir-kitapin-erisim-engelini-kaldirdi-1064060689.html
Kararın 'sehven' alındığına hükmeden mahkeme, Nadir Kitap'ın erişim engelini kaldırdı
Kararın 'sehven' alındığına hükmeden mahkeme, Nadir Kitap'ın erişim engelini kaldırdı
Nadir Kitap, erişim engelinin sehven alındığını ve kaldırıldığını açıkladı. Siber hukuk uzmanı Akdeniz ise sitenin yanlışlıkla engellenmediğini, Adalet... 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T17:04+0300
2022-12-01T17:04+0300
2022-12-01T17:04+0300
yaşam
nadir kitap
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Nadir Kitap, bugün yeni bir açıklama yayınlayarak erişim engelinin sehven alındığını, daha sonra kaldırıldığını belirtti. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Web sitemiz hakkında erişim engeli getiren ilgili mahkeme, kararın sehven alındığına hükmederek erişim engelinin kaldırılması kararı almıştır. Kitapsever dostlarımızla en kısa süre içerisinde yeniden bulaşacağımız müjdesini paylaşıyoruz.Resmi bir kurumun yayınlamış olduğu bir kitabın satıştan kaldırılması yönünde alınan mahkeme kararı, ilgili ürün sayfalarına erişim engeli getirirken, sehven sitenin tümünü kapsayacak şekilde talep edilmiş ve uygulanmıştır. Yapılan girişimler sonucunda mahkeme, kararı tashih ederek site geneline uygulanan erişim yasağını kaldırmıştır. Kısa süre içinde tüm servis sağlayıcılar üzerinden erişim mümkün olacaktır.16 yıldır hizmet verdiğimiz kitap dünyasındaki tüm okur, kitapçı ve sahaf dostlarımıza hizmet vermeye devam edecek olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu süreçte destek olan herkese teşekkürlerimizi sunarız."Kitapçıların satış yaptığı online sahaf e-ticaret platformları Nadir Kitap ve Kitantik sitelerinin 'yanlışlıkla' engellendiği ortaya çıktı. Erişim engelinin Adalet Bakanlığı'nın talebiyle, bakanlığa ait bir yayının, 'telif hakları ihlal edilecek şekilde' satıldığı iddiasıyla alındığı belirtilmişti.
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nadir kitap
Kararın 'sehven' alındığına hükmeden mahkeme, Nadir Kitap'ın erişim engelini kaldırdı
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Nadir Kitap, erişim engelinin sehven alındığını ve kaldırıldığını açıkladı. Siber hukuk uzmanı Akdeniz ise sitenin yanlışlıkla engellenmediğini, Adalet Bakanlığı'nın talebiyle engellendiğini söyledi.
Nadir Kitap, bugün yeni bir açıklama yayınlayarak erişim engelinin sehven alındığını, daha sonra kaldırıldığını belirtti. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Web sitemiz hakkında erişim engeli getiren ilgili mahkeme, kararın sehven alındığına hükmederek erişim engelinin kaldırılması kararı almıştır. Kitapsever dostlarımızla en kısa süre içerisinde yeniden bulaşacağımız müjdesini paylaşıyoruz.
Resmi bir kurumun yayınlamış olduğu bir kitabın satıştan kaldırılması yönünde alınan mahkeme kararı, ilgili ürün sayfalarına erişim engeli getirirken, sehven sitenin tümünü kapsayacak şekilde talep edilmiş ve uygulanmıştır. Yapılan girişimler sonucunda mahkeme, kararı tashih ederek site geneline uygulanan erişim yasağını kaldırmıştır. Kısa süre içinde tüm servis sağlayıcılar üzerinden erişim mümkün olacaktır.
16 yıldır hizmet verdiğimiz kitap dünyasındaki tüm okur, kitapçı ve sahaf dostlarımıza hizmet vermeye devam edecek olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu süreçte destek olan herkese teşekkürlerimizi sunarız."
Kitapçıların satış yaptığı online sahaf e-ticaret platformları Nadir Kitap ve Kitantik sitelerinin 'yanlışlıkla' engellendiği ortaya çıktı. Erişim engelinin Adalet Bakanlığı'nın talebiyle, bakanlığa ait bir yayının, 'telif hakları ihlal edilecek şekilde' satıldığı iddiasıyla alındığı belirtilmişti.