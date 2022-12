Jorge Jesus'tan yabancı sınırı eleştirisi: Türkiye'de bu yüzden futbol gelişmiyor

https://sputniknews.com.tr/20221201/jorge-jesustan-yabanci-siniri-elestirisi-turkiyede-bu-yuzden-futbol-gelismiyor-1064034546.html

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, "Avrupa ve dünya futboluna, üst liglere baktığınız zaman bu tarz yabancı sınırlamaları yok. Kalite olarak düşük... 01.12.2022, Sputnik Türkiye

Kulüpler Birliği Vakfının iş birliği içinde olduğu La Liga ile düzenlediği Dostluk Turnuvası'nın ilk maçında İspanya'nın Rayo Vallecano takımını 3-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, Ülker Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, hazırlık maçlarının ilkini oynadıklarını, oyuncularının maç ritmini kaybetmemesi için 4 hafta boyunca hazırlık maçları yapacaklarını ve bunun önemli olduğunu söyledi.Maçta ilk yarı rakiplerinden iyi olduklarını ancak kolay bir gol yediklerini kaydeden Jesus, "Daha iyi olmamız gerekiyordu. İlk yarı oyuna hükmettik sonuca hükmedemedik. İkinci yarı değişikliklerle takımın performansı daha iyiye gitti. Rakibin değişiklikleriyle ise oyunları daha kötüye gitti. Bu da ikinci yarı işimizi daha kolaylaştırdı. Hazırlık maçı da olsa kazanmak her zaman önemlidir. Ama maçta sakatlık yaşanması iyi olmadı. Pedro'nun durumunun ne olacağını göreceğiz ama keyif kaçırıcı bir durum bu." ifadelerini kullandı.Takımdaki sakatlarla ilgili soruya cevap veren Jesus, lige verilen 5 haftalık aranın kendilerine iyi geleceğini bildiklerini ve aranın sakatların dönmesi açasından önemli olduğunu kaydederek, "Daha önce sakat olan oyuncularımız, King, Mert Hakan Yandaş bu maçta oynadı. İki sakatımız var; Peres ve Arda Güler. Bu maçta sakatlanan Pedro'nun durumu umarım ciddi değildir. Hastaneye gitti, gerekli testler orada yapılacak. Ben şu an durumuyla ilgili bilgili değilim en azından." diye konuştu.Jorge Jesus, daha önce lisans çıkmayan Lemos ve Bruma'ya lisans çıkıp çıkmayacağıyla ilgili soruya karşılık da yabancı kuralına işaret ederek şu yanıtı verdi:Lemos ve Bruma'nın performanslarını daha yukarı çekmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ve bunun yeni bir durum olmadığını da aktaran Jesus, "Lige verilen arada hatalarımızı gidermek için, daha üst seviye için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün takımlar böyle değerlendirebiliyor arayı. Lig başlayınca göreceğiz seviyeyi. Bu işimizin bir parçası. Her gün her antrenmanda daha iyi olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz çünkü biliyoruz ki hem bireysel hem kolektif anlamda daha iyi olabiliriz." değerlendirmesini yaptı.Dünya Kupası'na katılan oyuncularının performansı sorulan deneyimli teknik adam, "Valencia 3 maçta 3 gol attı, iyi performans sergiledi. Fiziksel olarak da iyi seviyede değildi. Takımı elendiği için izin yapıp birkaç gün içinde takıma katılacak. Belçika'nın da bir maçı daha var. Gruptan çıkamazsa Batshuayi de takımımıza katılacak. Bu iki oyuncuya ihtiyacı var takımın." dedi.Kupada 4 favori takımının olduğunu belirten Jesus, "Portekiz, Brezilya, Fransa ve İspanya. Sonrasında Arjantin ve İngiltere geliyor. Bu ikisi kalite anlamında diğerleriyle aynı seviyede değil. Kısa süreli, eşleşmeli tur olduğu için, ama her şey olabilir bu turnuvada. 4 takımın en kaliteli takım olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.Suudi Arabistan'ın Arjantin'i yendiği sürpriz maçta, Arabistan'da görev yaptığı için kendi taktiğinin konuşulduğu hatırlatılan Jesus, şu görüşünü paylaştı:Ronaldo'nun durumunu da değerlendiren Jesus, şunları kaydetti:

