https://sputniknews.com.tr/20221201/japonya-meclisi-enflasyona-karsi-208-milyar-dolarlik-ek-butceyi-onayladi-1064033372.html
Japonya meclisi enflasyona karşı 208 milyar dolarlık ek bütçeyi onayladı
Japonya meclisi enflasyona karşı 208 milyar dolarlık ek bütçeyi onayladı
Japonya meclisi, enflasyonun etkisini hafifletmek için 28,9 trilyon yenlik (208 milyar dolar) ek bütçeyi kabul etti. 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T07:15+0300
2022-12-01T07:15+0300
2022-12-01T07:15+0300
dünya
japonya
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Hükümet, zayıf yen ve yükselen fiyatlarla mücadeleyi hedefleyen ek bütçe kapsamında hane halklarını sübvanse etmeyi planlıyor.Temsilciler Meclisi (Şuugiin) enflasyonla mücadeleyi hedefleyen 28,9 trilyon yenlik (208 milyar dolar) ek bütçeye onay verdi.Elektrik ve gaz sübvanseleriyle Ocak-Eylül 2023 döneminde bir hanenin ortalama 5 bin yen (36 dolar) tasarruf etmesi bekleniyor.Bütçe kapsamında petrol tedarikçilerine sağlanan sübvansiyon paketinin süresinin de gelecek yıla uzatılması planlanıyor.
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japonya
Japonya meclisi enflasyona karşı 208 milyar dolarlık ek bütçeyi onayladı
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Japonya meclisi, enflasyonun etkisini hafifletmek için 28,9 trilyon yenlik (208 milyar dolar) ek bütçeyi kabul etti.
Hükümet, zayıf yen ve yükselen fiyatlarla mücadeleyi hedefleyen ek bütçe kapsamında hane halklarını sübvanse etmeyi planlıyor.
Temsilciler Meclisi (Şuugiin) enflasyonla mücadeleyi hedefleyen 28,9 trilyon yenlik (208 milyar dolar) ek bütçeye onay verdi.
Elektrik ve gaz sübvanseleriyle Ocak-Eylül 2023 döneminde bir hanenin ortalama 5 bin yen (36 dolar) tasarruf etmesi bekleniyor.
Bütçe kapsamında petrol tedarikçilerine sağlanan sübvansiyon paketinin süresinin de gelecek yıla uzatılması planlanıyor.