https://sputniknews.com.tr/20221201/japonya-meclisi-enflasyona-karsi-208-milyar-dolarlik-ek-butceyi-onayladi-1064033372.html

Japonya meclisi enflasyona karşı 208 milyar dolarlık ek bütçeyi onayladı

Japonya meclisi enflasyona karşı 208 milyar dolarlık ek bütçeyi onayladı

Japonya meclisi, enflasyonun etkisini hafifletmek için 28,9 trilyon yenlik (208 milyar dolar) ek bütçeyi kabul etti. 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T07:15+0300

2022-12-01T07:15+0300

2022-12-01T07:15+0300

dünya

japonya

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Hükümet, zayıf yen ve yükselen fiyatlarla mücadeleyi hedefleyen ek bütçe kapsamında hane halklarını sübvanse etmeyi planlıyor.Temsilciler Meclisi (Şuugiin) enflasyonla mücadeleyi hedefleyen 28,9 trilyon yenlik (208 milyar dolar) ek bütçeye onay verdi.Elektrik ve gaz sübvanseleriyle Ocak-Eylül 2023 döneminde bir hanenin ortalama 5 bin yen (36 dolar) tasarruf etmesi bekleniyor.Bütçe kapsamında petrol tedarikçilerine sağlanan sübvansiyon paketinin süresinin de gelecek yıla uzatılması planlanıyor.

japonya

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2022

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