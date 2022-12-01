https://sputniknews.com.tr/20221201/izmirde-doktoru-darp-eden-zanli-tutuklandi-1064069459.html
İzmir'de doktoru darp eden zanlı tutuklandı
İzmir'de doktoru darp eden zanlı tutuklandı
İzmir'de asistan doktoru görev yaptığı hastanede darp eden şüpheli tutuklandı. Zanlının doktordan şikayetçi olduğu öğrenildi. 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T22:06+0300
2022-12-01T22:06+0300
2022-12-01T22:06+0300
türkiye
doktor
darp
izmir
şiddet
tutuklama
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün asistan doktor M.F.B'yi darbederek yumrukla burnunu kırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.A.K'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.Zanlı, sağlık kontrolünün ardından İzmir Adliyesi'ne sevk edildi.Şüphelinin ilk ifadesinde, eşi muayene için doktor odasına girdikten bir süre sonra bağırma sesleri gelmesi üzerine odaya girdiğini, bu sırada doktorun kendisine de bağırmaya başladığını ve iterek dışarı çıkardığını, yaşanan arbede sırasında yumruk attığını, kendisinin de darp edildiğini öne sürdüğü ve doktordan şikayetçi olduğunu söylediği öğrenildi.Öte yandan zanlı M.A.K, adliyedeki ifade işlemleri esnasında fenalaştı.İlk müdahalesi adliyede yapılan zanlı, sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi sonrası yeniden adliyeye götürülen M.A.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Dün muayene olmak için hastaneye giden A.K. ve eşi M.A.K. ile asistan doktor M.F.B. arasında tartışma çıkmış, M.A.K'nin yumruklu saldırısı sonucu doktorun burnu kırılmış, şüpheli gözaltına alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221122/sakaryada-doktor-ve-guvenlik-gorevlisi-hasta-yakinlari-tarafindan-darp-edildi-1063700876.html
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doktor, darp, izmir, şiddet, tutuklama
doktor, darp, izmir, şiddet, tutuklama
İzmir'de doktoru darp eden zanlı tutuklandı
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İzmir'de asistan doktoru görev yaptığı hastanede darp eden şüpheli tutuklandı. Zanlının doktordan şikayetçi olduğu öğrenildi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün asistan doktor M.F.B'yi darbederek yumrukla burnunu kırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.A.K'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, sağlık kontrolünün ardından İzmir Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüphelinin ilk ifadesinde, eşi muayene için doktor odasına girdikten bir süre sonra bağırma sesleri gelmesi üzerine odaya girdiğini, bu sırada doktorun kendisine de bağırmaya başladığını ve iterek dışarı çıkardığını, yaşanan arbede sırasında yumruk attığını, kendisinin de darp edildiğini öne sürdüğü ve doktordan şikayetçi olduğunu söylediği öğrenildi.
Öte yandan zanlı M.A.K, adliyedeki ifade işlemleri esnasında fenalaştı.
İlk müdahalesi adliyede yapılan zanlı, sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi sonrası yeniden adliyeye götürülen M.A.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Dün muayene olmak için hastaneye giden A.K. ve eşi M.A.K. ile asistan doktor M.F.B. arasında tartışma çıkmış, M.A.K'nin yumruklu saldırısı sonucu doktorun burnu kırılmış, şüpheli gözaltına alınmıştı.