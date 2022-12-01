https://sputniknews.com.tr/20221201/iyi-partili-zorlu-suriyeli-yetkililer-ile-gorusmek-icin-disisleri-bakanligina-basvuracagiz-1064069224.html

İYİ Partili Zorlu: Suriyeli yetkililer ile görüşmek için Dışişleri Bakanlığı'na başvuracağız

İYİ Partili Zorlu: Suriyeli yetkililer ile görüşmek için Dışişleri Bakanlığı'na başvuracağız

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, "5 Ocak 2020'de Sayın Genel Başkanımız Meclis kürsüsünden Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti... 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T22:01+0300

2022-12-01T22:01+0300

2022-12-01T22:01+0300

türkiye

kürşad zorlu

iyi parti

beşar esad

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

meral akşener

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, asgari ücret konusunda değerlendirmelerde bulundu.Asgari ücretin artık Türkiye'de bir ortalama ücrete dönüştüğünü belirten Zorlu, "Elbette çalışanlarımız için en yüksek zammın elde edilmesi çok önemli ama biz bir yandan da ülkemizdeki yoksulluğun, yoksullaşmanın geldiği seviyeyi konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.TÜİK'in sepetindeki ağırlıkları kullanarak günde 3 ekmek tüketen bir ailenin mutfak masrafını hesapladıklarını anlatan Zorlu, geçen yıl kasım ayında bu sepetin 58 üründe 1930 lira tuttuğunu söyledi. Aynı sepetin bu yıl ucuzluk marketlerinde 3 bin 970 liraya alınabildiğini belirten Zorlu, "Bu rakamlar gıda enflasyonunun ülkemizde yüzde 134 olduğunu göstermekte" diye konuştu. Maaşlardaki artışların bu farkı karşılamadığını kaydeden Zorlu, asgari ücrete ilişkin parti görüşlerini önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını da söyledi.Suriye'deki gelişmelere değinen Zorlu, 'sahadaki dengelerin, buradaki terör koridorunu önleme konusunda yeni bir kaygı alanıyla karşılaşılmasına neden olduğunu' belirtti.Zorlu, şöyle devam etti:İYİ Parti olarak çözüm için belirledikleri 4 maddeyi de açıklayan Zorlu, "Bir, ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin vatanlarına geri dönmeleri için gerekli ekonomik, toplumsal, güvenlik koşullarının sağlanmasına katkıda bulunmak. İki, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması amacıyla bu ülkede varlığını sürdüren PKK/YPG'nin faaliyetlerine son verdirmek için ortak bir strateji geliştirilmesi, üç, Suriye'nin yeniden imarı ve uluslararası topluma dönüşü için diplomatik destek sağlanması, dört, Suriye'de faaliyet gösteren PKK/PYD dışındaki terör örgütleriyle mücadelede ortak bir yaklaşım geliştirilmesi" diye konuştu.'Benimle bu kutlu mücadeleye var mısınız?'Kürşad Zorlu açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.Meral Akşener'in dünkü grup konuşmasında "Benimle bu kutlu mücadeleye var mısınız?" şeklindeki sözlerinin cumhurbaşkanı adaylığı olarak yorumlandığının hatırlatılması üzerine Zorlu, "Kendisi adaylık konusunda bir feragat kararı almıştı, o pozisyonda henüz değişiklik yoktur" açıklamasını yaptı.Akşener'in grup toplantısında teşkilatlara yönelik uyarılarının İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na yönelik olarak değerlendirildiğinin hatırlatılması üzerine ise Zorlu, şunları kaydetti:Suriye'ye heyet için resmi başvuru pazartesi günüÖte yandan İYİ Parti'den konuyla ilgili yapılan açıklamada devletin bilgisi ve yönlendirmesi dahilinde Suriyeli yetkililerle görüşmek üzere bir heyet hazırlandığı bildirildi.Heyetin Suriye'ye gidişi için pazartesi günü resmi başvurunun yapılmasının planlandığı belirtilen açıklamada. görüşmenin gerçekleşmesi halinde devletin ilgili birimlerinin bilgilendirileceği kaydedildi.

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kürşad zorlu, iyi parti, beşar esad, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), meral akşener