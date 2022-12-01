https://sputniknews.com.tr/20221201/istifa-eden-juventus-baskani-agnelli-usulsuzluk-nedeniyle-yargilanabilir-1064032468.html

İstifa eden Juventus Başkanı Agnelli, usulsüzlük nedeniyle yargılanabilir

İstifa eden Juventus Başkanı Agnelli, usulsüzlük nedeniyle yargılanabilir

İtalya Serie A takımlarından Juventus'un eski başkanı Andrea Agnelli'nin kulübün mali hesaplarındaki usulsüzlük nedeniyle yargılanabileceği, diğer taraftan... 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T04:16+0300

2022-12-01T04:16+0300

2022-12-01T04:16+0300

spor

juventus

yönetim

yönetim kurulu

andrea agnelli

serie a

italya 1. futbol ligi (serie a)

mali kriz

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Torino Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Juventus'un 2019-2021 dönemi mali hesaplarına yönelik Mayıs 2021'de başlatıp geçen ekim ayında tamamladığı 'Prisma' adlı soruşturma çerçevesinde siyah-beyazlı kulübe dair gelişmeler devam ediyor.İtalyan ANSA ajansının haberinde, Juventus'un mali hesaplarını inceleyen Başsavcılığın, haksız sermaye kazancı, oyuncu maaşlarının gizlenmesi, transfer değerlerinin olduğunun çok üstünde gösterilmesi gibi usulsüzlükler nedeniyle iddianame hazırladığı ve eski başkan Andrea Agnelli ile soruşturmanın tamamlandığına dair bildirim alan yöneticilere dava açılacağı belirtildi.La Gazzetta dello Sport'un konuya ilişkin haberinde, Başsavcılığın soruşturmasında Juventus'un hesaplarındaki en önemli açığın 2021-2022 döneminde 34 milyon euro'luk bir açık olduğu, bunun 19 milyonunun siyah-beyazlı takımda 2018-2021 döneminde forma giyen Cristiano Ronaldo'ya ödenecek kısım olduğu ifade edildi.Ayrıca Kovid-19 salgını nedeniyle oyuncuların sözleşmelerinde yapılan maaş indirimlerinin mali bütçede açıklara yol açacak farklı sonuçlar ortaya çıkardığı kaydedildi.Diğer yandan, Juventus kulübü basında yer alan haberlere ilişkin resmi sitesinden yazılı bir açıklama yaptı.Kulüp açıklamasında, savcılığın iddialarının temelsiz göründüğü öne sürüldü ve Juventus'un kurumsal, ekonomik ve sportif çıkarlarını her alanda savunma niyetinde olduğu ifade edildi.Bu arada, FIGC Başkanı Gabriele Gravina da bugün katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, konuyu dikkatle takip ettiklerini ve kendi spor savcılıklarının da soruşturma dosyası açtığını söyledi.Gravina ayrıca, Juventus'a karşı linç kampanyası yürütülmesine karşı olduğunu belirterek, herkesi sakin olmaya davet etti.'Calciopoli dönemindeki kadar kötü bir durum'Corriere dello Sport’ta çıkan bir başka haberde ise İtalya Piyasa Denetleme Kurulu'nun (CONSOB) siyah-beyazlı kulübün hesaplarına Temmuz 2021’de inceleme başlatmasının ardından teknik takipte dinlemeye takılan bir Juventus yöneticisinin, kulübün içinde bulunduğu duruma ilişkin, "Bu derece kötü bir durum sadece Calciopoli (Juventus’un küme düşme ve puan silme gibi ağır cezalar aldığı 2006'daki şike skandalı) ile görüldü" dediği belirtildi.Allegri, Juventus'ta kalacakJuventus hisselerini elinde tutan Exor Holding İcra Kurulu Başkanı John Elkann, kulüp yönetiminin istifasının ardından yaşanan gelişmelere dair yaptığı değerlendirme sırasında, sportif planda siyah-beyazlı takımın başındaki deneyimli teknik direktör Massimiliano Allegri ile yola devam edileceğini söylediği basına yansıdı.

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https://sputniknews.com.tr/20221129/juventus-baskani-andrea-agnelli-ve-yonetim-kurulu-istifa-etti-1063947932.html

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juventus, yönetim, yönetim kurulu, andrea agnelli, serie a, italya 1. futbol ligi (serie a), mali kriz