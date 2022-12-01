https://sputniknews.com.tr/20221201/istanbulda-trafik-yogunlugu-yuzde-90a-cikti--1064064252.html

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 90’a çıktı

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 90’a çıktı

İstanbul’da etkili olan yağış nedeniyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90’a çıktı. Trafik akışı, bazı yerlerde durma noktasına geldi. 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T19:17+0300

2022-12-01T19:17+0300

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istanbul

trafik

türkiye

sağanak yağış

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından yağmur yağışı, İstanbul genelinde akşam saatlerinde etkili olmaya başladı.İş çıkış saatlerinde etkisini arttıran yağış, trafik akışını da olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre trafik yoğunluğu saat 18.30 itibariyle yüzde 90 olarak ölçüldü. Trafik akışı bazı bölgelerde durma noktasına gelirken metrobüs duraklarında da uzun kuyruklar oluştu.

istanbul

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istanbul, trafik, sağanak yağış