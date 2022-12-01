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https://sputniknews.com.tr/20221201/istanbulda-trafik-yogunlugu-yuzde-90a-cikti--1064064252.html
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 90’a çıktı
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 90’a çıktı
İstanbul’da etkili olan yağış nedeniyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90’a çıktı. Trafik akışı, bazı yerlerde durma noktasına geldi. 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T19:17+0300
2022-12-01T19:33+0300
istanbul
trafik
türkiye
sağanak yağış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından yağmur yağışı, İstanbul genelinde akşam saatlerinde etkili olmaya başladı.İş çıkış saatlerinde etkisini arttıran yağış, trafik akışını da olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre trafik yoğunluğu saat 18.30 itibariyle yüzde 90 olarak ölçüldü. Trafik akışı bazı bölgelerde durma noktasına gelirken metrobüs duraklarında da uzun kuyruklar oluştu.
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istanbul, trafik, sağanak yağış
istanbul, trafik, sağanak yağış

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 90’a çıktı

19:17 01.12.2022 (güncellendi: 19:33 01.12.2022)
© İHA / İSMET AKTAŞİstanbul'da gece saatlerinden itibaren başlayan yağış yer yer etkili olmaya devam ederken birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren başlayan yağış yer yer etkili olmaya devam ederken birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
© İHA / İSMET AKTAŞ
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İstanbul’da etkili olan yağış nedeniyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90’a çıktı. Trafik akışı, bazı yerlerde durma noktasına geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından yağmur yağışı, İstanbul genelinde akşam saatlerinde etkili olmaya başladı.
İş çıkış saatlerinde etkisini arttıran yağış, trafik akışını da olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre trafik yoğunluğu saat 18.30 itibariyle yüzde 90 olarak ölçüldü.
Trafik akışı bazı bölgelerde durma noktasına gelirken metrobüs duraklarında da uzun kuyruklar oluştu.
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