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İstanbul'da IŞİD operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
İstanbul'da IŞİD'e yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. 01.12.2022, Sputnik Türkiye
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD üyeleri ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.Ekipler, çatışma bölgelerinde eylem ve faaliyetlerde bulunan, örgüte yakın ve destek olan kişiler ve gruplar ile irtibatlı olarak çatışma bölgelerine geçiş arayışında ve kentte terör örgütü bünyesinde faaliyet gösteren şüphelilerin adreslerini belirledi.10 ilçede eş zamanlı 16 adrese düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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istanbul, işid, operasyon
istanbul, işid, operasyon

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

10:10 01.12.2022
© AAİstanbul - IŞİD operasyonu
İstanbul - IŞİD operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
© AA
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İstanbul'da IŞİD'e yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD üyeleri ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, çatışma bölgelerinde eylem ve faaliyetlerde bulunan, örgüte yakın ve destek olan kişiler ve gruplar ile irtibatlı olarak çatışma bölgelerine geçiş arayışında ve kentte terör örgütü bünyesinde faaliyet gösteren şüphelilerin adreslerini belirledi.
10 ilçede eş zamanlı 16 adrese düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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