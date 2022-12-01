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İstanbul Boğazı kapatıldı
İstanbul Boğazı kapatıldı
Karadeniz'de bulunan gazın taşınması için derin sularda doğalgaz boru serim işlemini tamamlayan dev geminin geçişi için İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı. 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T14:44+0300
2022-12-01T14:44+0300
yaşam
istanbul
istanbul boğazı
istanbul boğazı
gemi
transit
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Bahama Adaları Bayraklı 325 metre uzunluğunda 39 metre genişliğindeki 'Castorone" isimli derin sularda boru serim işlemi yapan gemi, 6 ay önce İstanbul Boğazı'nda geçerek Karadeniz'e açılmıştı. Karadeniz'de doğalgaz bulunan sahada boru serim işlemlerini tamamlayan dev gemi bugün saat 13.30 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi.Geminin geçişi esnasından İstanbul Boğazı transit gemi geçişleri bir süre askıya alındı.Geminin geçişine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, 5 kılavuz kaptan, Nene Hatun Acil Durum Müdahale gemisi, Kurtarma-7, Kurtarma-9, Kurtarma-12 römorkörleri ile Kıyı Emniyeti-5 ve Kıyı Emniyeti-8 isimli hızlı tahlisiye botları eşlik ediyor.Dev gemi Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitmek için Marmara Denizi'ne açılacak.
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istanbul, istanbul boğazı, istanbul boğazı, gemi, transit
istanbul, istanbul boğazı, istanbul boğazı, gemi, transit

İstanbul Boğazı kapatıldı

14:44 01.12.2022
© DHABahama Adaları Bayraklı 325 metre uzunluğunda 39 metre genişliğindeki 'Castorone" isimli derin sularda boru serim işlemi yapan gemi
Bahama Adaları Bayraklı 325 metre uzunluğunda 39 metre genişliğindeki 'Castorone isimli derin sularda boru serim işlemi yapan gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
© DHA
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Karadeniz'de bulunan gazın taşınması için derin sularda doğalgaz boru serim işlemini tamamlayan dev geminin geçişi için İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı.
Bahama Adaları Bayraklı 325 metre uzunluğunda 39 metre genişliğindeki 'Castorone" isimli derin sularda boru serim işlemi yapan gemi, 6 ay önce İstanbul Boğazı'nda geçerek Karadeniz'e açılmıştı. Karadeniz'de doğalgaz bulunan sahada boru serim işlemlerini tamamlayan dev gemi bugün saat 13.30 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi.
Geminin geçişi esnasından İstanbul Boğazı transit gemi geçişleri bir süre askıya alındı.
Geminin geçişine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, 5 kılavuz kaptan, Nene Hatun Acil Durum Müdahale gemisi, Kurtarma-7, Kurtarma-9, Kurtarma-12 römorkörleri ile Kıyı Emniyeti-5 ve Kıyı Emniyeti-8 isimli hızlı tahlisiye botları eşlik ediyor.
Dev gemi Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitmek için Marmara Denizi'ne açılacak.
İstanbul Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2022
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