https://sputniknews.com.tr/20221201/istanbul-bogazi-kapatildi-1064052467.html

İstanbul Boğazı kapatıldı

İstanbul Boğazı kapatıldı

Karadeniz'de bulunan gazın taşınması için derin sularda doğalgaz boru serim işlemini tamamlayan dev geminin geçişi için İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı. 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T14:44+0300

2022-12-01T14:44+0300

2022-12-01T14:44+0300

yaşam

istanbul

istanbul boğazı

istanbul boğazı

gemi

transit

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/01/1064052322_0:1:771:434_1920x0_80_0_0_38dec82b92f101659adf94ea7877a0bf.jpg

Bahama Adaları Bayraklı 325 metre uzunluğunda 39 metre genişliğindeki 'Castorone" isimli derin sularda boru serim işlemi yapan gemi, 6 ay önce İstanbul Boğazı'nda geçerek Karadeniz'e açılmıştı. Karadeniz'de doğalgaz bulunan sahada boru serim işlemlerini tamamlayan dev gemi bugün saat 13.30 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi.Geminin geçişi esnasından İstanbul Boğazı transit gemi geçişleri bir süre askıya alındı.Geminin geçişine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, 5 kılavuz kaptan, Nene Hatun Acil Durum Müdahale gemisi, Kurtarma-7, Kurtarma-9, Kurtarma-12 römorkörleri ile Kıyı Emniyeti-5 ve Kıyı Emniyeti-8 isimli hızlı tahlisiye botları eşlik ediyor.Dev gemi Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitmek için Marmara Denizi'ne açılacak.

https://sputniknews.com.tr/20221119/istanbul-bogazi-icin-kuresel-isinma-senaryosu-2150-yilinda-yalilar-su-altinda-kalacak-1063625457.html

istanbul

istanbul boğazı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, istanbul boğazı, istanbul boğazı, gemi, transit