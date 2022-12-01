https://sputniknews.com.tr/20221201/isid-baglantili-17-kisi-ve-4-sirketin-mal-varliklari-donduruldu-1064033165.html

IŞİD bağlantılı 17 kişi ve 4 şirketin mal varlıkları donduruldu

IŞİD bağlantılı 17 kişi ve 4 şirketin mal varlıkları donduruldu

IŞİD ile bağlantılı 17 kişi ve 4 şirketin mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T05:22+0300

2022-12-01T05:22+0300

2022-12-01T05:22+0300

türkiye

resmi gazete

işid

islami terör

karar

mal varlığı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın aldığı kararla IŞİD ile iş birliği içerisindeki bazı kişi ve şirketlerin mal varlıkları donduruldu.Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla terör örgütle bağlantılı 17 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.Ayrıca yine IŞİD ile bağlantılı 4 şirketin de mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.

https://sputniknews.com.tr/20221130/isid-lideri-ebu-hasan-el-hasimi-el-kureysi-olduruldu-1064017114.html

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resmi gazete, işid, islami terör, karar, mal varlığı