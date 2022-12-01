https://sputniknews.com.tr/20221201/isid-baglantili-17-kisi-ve-4-sirketin-mal-varliklari-donduruldu-1064033165.html
IŞİD bağlantılı 17 kişi ve 4 şirketin mal varlıkları donduruldu
IŞİD bağlantılı 17 kişi ve 4 şirketin mal varlıkları donduruldu
IŞİD ile bağlantılı 17 kişi ve 4 şirketin mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T05:22+0300
2022-12-01T05:22+0300
2022-12-01T05:22+0300
türkiye
resmi gazete
işid
islami terör
karar
mal varlığı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın aldığı kararla IŞİD ile iş birliği içerisindeki bazı kişi ve şirketlerin mal varlıkları donduruldu.Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla terör örgütle bağlantılı 17 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.Ayrıca yine IŞİD ile bağlantılı 4 şirketin de mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.
https://sputniknews.com.tr/20221130/isid-lideri-ebu-hasan-el-hasimi-el-kureysi-olduruldu-1064017114.html
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resmi gazete, işid, islami terör, karar, mal varlığı
resmi gazete, işid, islami terör, karar, mal varlığı
IŞİD bağlantılı 17 kişi ve 4 şirketin mal varlıkları donduruldu
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IŞİD ile bağlantılı 17 kişi ve 4 şirketin mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın aldığı kararla IŞİD ile iş birliği içerisindeki bazı kişi ve şirketlerin mal varlıkları donduruldu.
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla terör örgütle bağlantılı 17 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.
Ayrıca yine IŞİD ile bağlantılı 4 şirketin de mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.