Türkiye
SON DAKİKA | TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: Asgari Ücret Tespit Komisyonun ilk toplantısının 7 Aralık'ta
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221201/ipek-bocekciligi-unesco-somut-olmayan-kulturel-miras-listesine-girdi-1064057409.html
İpek böcekçiliği UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girdi
İpek böcekçiliği UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girdi
Türkiye'nin 'İpek Böcekçiliği ve Dokuma İçin İpeğin Geleneksel Üretimi' UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girdi. 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T15:57+0300
2022-12-01T16:07+0300
ipek
böcek
unesco somut olmayan kültürel miras listesi
yaşam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/01/1064057493_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ab2d0c220a891ec4ae26b095d00532cd.jpg
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra Afganistan, Azerbaycan, İran, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın 'İpek Böcekçiliği ve Dokuma İçin İpeğin Geleneksel Üretimi' adlı başvurusunun kabul edildiği belirtildi.Açıklamada, "İpek Böcekçiliği ve Dokuma İçin İpeğin Geleneksel Üretimi' adlı çok uluslu adaylık dosyamız 28 Kasım-3 Aralık 2022 tarihlerinde Fas’ın başkenti Rabat’ta düzenlenmekte olan Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesinin 17. oturumunda UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedilmiştir" denildi.Ayrıca açıklamada, "Böylece ülkemizin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı kültürel unsurlarının sayısı 23’e ulaşmıştır. Köklü tarihimizden gelen zengin kültürel değerlerimizi korumayı, yaşatmayı ve tanıtmayı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) da haberi Twitter'dan paylaşarak adı geçen ülkeleri tebrik etti.
https://sputniknews.com.tr/20210809/kapi-onu-sohbetleri-icin-unescoya-somut-olmayan-kulturel-miras-basvurusu-1045199170.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/01/1064057493_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f6f850e58d27768f903e9aea969ae4af.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ipek, böcek, unesco somut olmayan kültürel miras listesi
ipek, böcek, unesco somut olmayan kültürel miras listesi

İpek böcekçiliği UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girdi

15:57 01.12.2022 (güncellendi: 16:07 01.12.2022)
© AAİpek böcekçiliği
İpek böcekçiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
© AA
Abone olTelegram
Türkiye'nin 'İpek Böcekçiliği ve Dokuma İçin İpeğin Geleneksel Üretimi' UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra Afganistan, Azerbaycan, İran, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın 'İpek Böcekçiliği ve Dokuma İçin İpeğin Geleneksel Üretimi' adlı başvurusunun kabul edildiği belirtildi.
Açıklamada, "İpek Böcekçiliği ve Dokuma İçin İpeğin Geleneksel Üretimi' adlı çok uluslu adaylık dosyamız 28 Kasım-3 Aralık 2022 tarihlerinde Fas’ın başkenti Rabat’ta düzenlenmekte olan Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesinin 17. oturumunda UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedilmiştir" denildi.
Ayrıca açıklamada, "Böylece ülkemizin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı kültürel unsurlarının sayısı 23’e ulaşmıştır. Köklü tarihimizden gelen zengin kültürel değerlerimizi korumayı, yaşatmayı ve tanıtmayı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) da haberi Twitter'dan paylaşarak adı geçen ülkeleri tebrik etti.
'Kapı önü sohbetleri' için UNESCO'ya Somut Olmayan Kültürel Miras başvurusu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
DÜNYA
'Kapı önü sohbetleri' için UNESCO'ya Somut Olmayan Kültürel Miras başvurusu
9 Ağustos 2021, 13:27
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала