https://sputniknews.com.tr/20221201/ipek-bocekciligi-unesco-somut-olmayan-kulturel-miras-listesine-girdi-1064057409.html
İpek böcekçiliği UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girdi
İpek böcekçiliği UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girdi
Türkiye'nin 'İpek Böcekçiliği ve Dokuma İçin İpeğin Geleneksel Üretimi' UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girdi. 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T15:57+0300
2022-12-01T15:57+0300
2022-12-01T16:07+0300
ipek
böcek
unesco somut olmayan kültürel miras listesi
yaşam
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra Afganistan, Azerbaycan, İran, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın 'İpek Böcekçiliği ve Dokuma İçin İpeğin Geleneksel Üretimi' adlı başvurusunun kabul edildiği belirtildi.Açıklamada, "İpek Böcekçiliği ve Dokuma İçin İpeğin Geleneksel Üretimi' adlı çok uluslu adaylık dosyamız 28 Kasım-3 Aralık 2022 tarihlerinde Fas’ın başkenti Rabat’ta düzenlenmekte olan Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesinin 17. oturumunda UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedilmiştir" denildi.Ayrıca açıklamada, "Böylece ülkemizin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı kültürel unsurlarının sayısı 23’e ulaşmıştır. Köklü tarihimizden gelen zengin kültürel değerlerimizi korumayı, yaşatmayı ve tanıtmayı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) da haberi Twitter'dan paylaşarak adı geçen ülkeleri tebrik etti.
https://sputniknews.com.tr/20210809/kapi-onu-sohbetleri-icin-unescoya-somut-olmayan-kulturel-miras-basvurusu-1045199170.html
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ipek, böcek, unesco somut olmayan kültürel miras listesi
ipek, böcek, unesco somut olmayan kültürel miras listesi
İpek böcekçiliği UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girdi
15:57 01.12.2022 (güncellendi: 16:07 01.12.2022) Abone ol
Türkiye'nin 'İpek Böcekçiliği ve Dokuma İçin İpeğin Geleneksel Üretimi' UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra Afganistan, Azerbaycan, İran, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın 'İpek Böcekçiliği ve Dokuma İçin İpeğin Geleneksel Üretimi' adlı başvurusunun kabul edildiği belirtildi.
Açıklamada, "İpek Böcekçiliği ve Dokuma İçin İpeğin Geleneksel Üretimi' adlı çok uluslu adaylık dosyamız 28 Kasım-3 Aralık 2022 tarihlerinde Fas’ın başkenti Rabat’ta düzenlenmekte olan Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesinin 17. oturumunda UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedilmiştir" denildi.
Ayrıca açıklamada, "Böylece ülkemizin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı kültürel unsurlarının sayısı 23’e ulaşmıştır. Köklü tarihimizden gelen zengin kültürel değerlerimizi korumayı, yaşatmayı ve tanıtmayı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) da haberi Twitter'dan paylaşarak adı geçen ülkeleri tebrik etti.