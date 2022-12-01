https://sputniknews.com.tr/20221201/iklim-aktivisti-grubu-lastik-sonduruculer-dunya-capinda-900-suv-aracin-lastiklerini-indirdi-1064045691.html

İklim aktivistleri, yeşil mercimekle dünya çapında 900 SUV aracın lastiklerini indirdi

İklim aktivistleri, yeşil mercimekle dünya çapında 900 SUV aracın lastiklerini indirdi

İklim aktivizmi grubu Tire Extinguishers (Lastik Söndürücüler), dünya çapında 900 SUV aracının lastiklerini yeşil mercimek kullanarak indirdikleri bir eylem... 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T13:20+0300

2022-12-01T13:20+0300

2022-12-01T13:33+0300

dünya

iklim

iklim değişikliği

aktivist

lastik söndürücüler

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Grup tarafından yapılan açıklamada, "Dün gece (28 Kasım Pazartesi akşamı ve 29 Kasım Salı sabaha karşı), sekiz ülkedeki vatandaşlar çevreyi kirleten yaklaşık 900 SUV'un lastiklerini indirdi. Bu, yüksek karbonlu araçlara karşı tarihteki en büyük eşgüdümlü küresel eylemdir ve çok daha fazlası gelecek" ifadeleri kullanıldı. "Dünyanın kentsel alanlarında çevreyi kirleten devasa bir 4x4'e sahip olmayı imkansız hale getirmek istiyoruz" ifadeleriyle kentsel alanlarda SUV'ların yasaklanması çağrısında bulunan grup, bir gecede Hollanda'da Amsterdam ve Enschede, Fransa'da Paris ve Lyon, Almanya'da Berlin, Bonn, Essen, Hannover ve Saarbrücken, İngiltere'de Bristol, Leeds, Londra ve Dundee, İsveç'te Malmö, Avusturya'da Innsbruck, İsviçre'de Zürih ve Winterthur ve ABD'de New York'ta çok sayıda aracın lastiklerini indirdi.Aktivistler, sadece Leeds, Londra ve Zürih'te 100'den fazla arabanın hedef alındığını bildirdi.Kampanyanın koordinatörleri, hareketin destekçilerinin dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde 10 binden'den fazla aracın lastiklerini indirdiğini iddia ediyor. Grup, şu anda dünya çapında yaklaşık 100 otonom grubun SUV lastiklerini sabote ettiğinden haberdar olduğunu söyledi. Öte yandan, grup, kendileriyle koordine halinde olmayan ancak aynı eylemi yapan başka grupların da olduğunu iddia etti.Aracının Leeds'te hedef alındığını söyleyen Yorkshire ambulans servisinden Tom Haworth, araba lastiğine takılı bir pompanın ve bir Lastik Söndürücü broşürünün fotoğrafını paylaşarak şunları söyledi:“Tebrikler. Bir acil durum aracının lastiklerini başarıyla indirmeyi başardınız!”Mart ayında kurulan Lastik Söndürücüler grubu, SUV'ları 'zenginlerin gösteriş yaptığı, iklim felaketine yol açan, hava kirliliğine neden olan ve yolları daha tehlikeli hale getiren gereksiz lüks emisyonlar' olarak tanımlıyor. Tek bir merkezi olmayan bu kampanyada, kendi 'otonom sabotaj gruplarını kurmak isteyen' aktivistler için çevrimiçi talimatlar veriliyor ve 'şık/orta sınıf bölgelerin hedeflenmesi' isteniyor.Grubun yayınladığı talimatlarda, bir arabanın lastik supabına bir mercimek sıkıştırılmasının ve ardından kapağının değiştirilmesinin, arabanın bütün gece boyunca nasıl hava akmasına neden olabileceği belirtiliyor. Mercimekle araç lastiği söndüren bir eylemci ise, "Sarı mercimek işe yaramadı, çok büyüktü. İnternet sitesine geri döndüm ve yeşil mercimek dediklerini gördüm" dedi.Tire Extinguishers sözcüsü Marion Walker, eylemleriyle ilgili olarak “Her yerde herkesin, dünyanın şehirlerindeki devasa arabaların hakimiyetini sona erdirmek için iklim eyleminde bulunabileceğini göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.Fransa'da yol kapatma saldırısıÖte yandan, Fransa'da eylem yapan ve bölgesinde yol kapatan ‘Derniere Renovation’ eylemcileri de, şoförlerin tepkisiyle karşılaştı. Araç sürücülerinden biri, eylemcilere saldırarak yakalarından tutup yolun kenarına sürükledi.

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iklim, iklim değişikliği, aktivist, lastik söndürücüler