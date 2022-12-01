https://sputniknews.com.tr/20221201/icisleri-bakanligi-sozcusu-catakli-ulkemizde-toplam-5-milyon-239-bin-426-yabanci-bulunuyor-1064062074.html

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Ülkemizde toplam 5 milyon 239 bin 426 yabancı bulunuyor

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Ülkemizde toplam 5 milyon 239 bin 426 yabancı bulunuyor

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Ülkemizde bulunan toplam yabancı sayısı 5 milyon 239 bin 426'dır. Bunların da 1 milyon 22 bin 703'ü ilkokul, ortaokul... 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T17:51+0300

2022-12-01T17:51+0300

2022-12-01T17:59+0300

ismail çataklı

yabancı

türkiye

türkiye

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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Türkiye'deki toplam yabancı sayısının 5 milyon 239 bin 426 olduğunu bildirdi.Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelinde geçici koruma altında 3 milyon 577 bin 714 Suriyeli olduğunu belirtti.Türkiye'de, 318 bin 717'si uluslararası koruma kapsamında olmak üzere toplam 3 milyon 896 bin 431 sığınmacı bulunduğunu kaydeden Çataklı, ikametli olarak da 1 milyon 342 bin 995 kişinin yaşadığını ifade etti.Çataklı, "Böylece ülkemizde bulunan toplam yabancı sayısı 5 milyon 239 bin 426'dır. Bunların da 1 milyon 22 bin 703'ü ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite okuyan öğrencilerden oluşuyor" bilgisini paylaştı.

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ismail çataklı, yabancı, türkiye