https://sputniknews.com.tr/20221201/duzcede-supheli-olum-universite-ogrencisi-13-kattan-duserek-hayatini-kaybetti-1064032879.html
Düzce'de şüpheli ölüm: Üniversite öğrencisi 13. kattan düşerek hayatını kaybetti
Düzce'de şüpheli ölüm: Üniversite öğrencisi 13. kattan düşerek hayatını kaybetti
Düzce Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrencisi bir kişi 15 katlı binanın 13. katından düşerek hayatını kaybetti. 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T04:52+0300
2022-12-01T04:52+0300
2022-12-01T04:52+0300
türkiye
üniversite
öğrenci
ölüm
şüpheli ölüm
düzce
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Olay Düzce’nin Şehit Murat Demir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Konuralp 1. Sokak'ta bulunan 15 katlı binanın 13. Katında ikamet eden Düzce Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema yüksek lisans öğrencisi Onur Salık'tan haber alamayan arkadaşları evine geldi. Kapının açılmaması üzerine çlingir ile eve giren Salık’ın arkadaşları camın açık olduğunu fark etti. Camdan bahçeye bakan arkadaşları, Salık’ın cansız bedenini görünce durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 25 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından, yüksek lisans öğrencisi Salık’ın cansız bedeni morga kaldırıldı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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üniversite, öğrenci, ölüm, şüpheli ölüm, düzce
üniversite, öğrenci, ölüm, şüpheli ölüm, düzce
Düzce'de şüpheli ölüm: Üniversite öğrencisi 13. kattan düşerek hayatını kaybetti
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Düzce Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrencisi bir kişi 15 katlı binanın 13. katından düşerek hayatını kaybetti.
Olay Düzce’nin Şehit Murat Demir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Konuralp 1. Sokak'ta bulunan 15 katlı binanın 13. Katında ikamet eden Düzce Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema yüksek lisans öğrencisi Onur Salık'tan haber alamayan arkadaşları evine geldi.
Kapının açılmaması üzerine çlingir ile eve giren Salık’ın arkadaşları camın açık olduğunu fark etti. Camdan bahçeye bakan arkadaşları, Salık’ın cansız bedenini görünce durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 25 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından, yüksek lisans öğrencisi Salık’ın cansız bedeni morga kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.