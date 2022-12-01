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Dünyanın en pahalı kahvesi, Misk kedisinin midesinde mayalanıyor
Dünyanın en pahalı kahvesi, Misk kedisinin midesinde mayalanıyor
Endonezya'nın ünlü Bali adası, ziyaretçilerine, 'Kopi Luwak' veya 'Luwak kahvesi' olarak bilinen ve Misk kedisinin midesinde fermantasyona uğrayan kahve... 01.12.2022, Sputnik Türkiye
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kedi, endonezya, bali, фото, kahve
kedi, endonezya, bali, фото, kahve

Dünyanın en pahalı kahvesi, Misk kedisinin midesinde mayalanıyor

12:55 01.12.2022 (güncellendi: 13:11 01.12.2022)
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Endonezya'nın ünlü Bali adası, ziyaretçilerine, 'Kopi Luwak' veya 'Luwak kahvesi' olarak bilinen ve Misk kedisinin midesinde fermantasyona uğrayan kahve çekirdeğinden elde edilen, dünyanın en pahalı kahvesini deneyimleme imkanı sunuyor.
© AAEndonezya'da, Luwak ya da Musang (Paradoxurus) olarak da adlandırılan Misk kedisinin midesinde sindirilemeyerek fermantasyona uğrayan çekirdekten elde edilen kahve, geleneksel kahve çeşitlerine göre daha az kafein içeriyor. Luwak kahvesinin üretimi için Misk kedilerine genellikle arabica ya da robusta kahve ağacı meyvesi yediriliyor. Kedinin midesinde fermantasyona uğrayan kahve çekirdekleri dışkılama yoluyla çıktıktan sonra temizleniyor, yıkama, kurutma, dış kabuğun soyulması ve kavrulma gibi işlemlerden geçiyor.
Dünyanın en pahalı kahvesi, Misk kedisinin midesinde mayalanıyor - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Endonezya'da, Luwak ya da Musang (Paradoxurus) olarak da adlandırılan Misk kedisinin midesinde sindirilemeyerek fermantasyona uğrayan çekirdekten elde edilen kahve, geleneksel kahve çeşitlerine göre daha az kafein içeriyor. Luwak kahvesinin üretimi için Misk kedilerine genellikle arabica ya da robusta kahve ağacı meyvesi yediriliyor. Kedinin midesinde fermantasyona uğrayan kahve çekirdekleri dışkılama yoluyla çıktıktan sonra temizleniyor, yıkama, kurutma, dış kabuğun soyulması ve kavrulma gibi işlemlerden geçiyor.
© AALuwak kahvesinin kilosu, üretim işlemleri ve kalitesine göre, bin dolara kadar alıcı buluyor. Bali'nin Ubud bölgesindeki yerel bir kahve çiftliğinde görevli Ni Ketut Budiani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sıra dışı kahvenin uzun bir süreçten geçerek hazırlandığını belirtti. Kahve işleme sürecinin genellikle bir hafta sürdüğünü aktaran Budiani, güzel bir kahve elde edebilmenin sırrının havanın yağışlı olup olmamasına bağlı olduğunu anlattı. Açık gökyüzünde kahvenin aromasının daha güzel olacağını belirten Budiani, "Hava izin vermezse ve sonra içeride kurutursak, o zaman kahvenin tadı farklı olur" dedi.
Dünyanın en pahalı kahvesi, Misk kedisinin midesinde mayalanıyor - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Luwak kahvesinin kilosu, üretim işlemleri ve kalitesine göre, bin dolara kadar alıcı buluyor. Bali'nin Ubud bölgesindeki yerel bir kahve çiftliğinde görevli Ni Ketut Budiani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sıra dışı kahvenin uzun bir süreçten geçerek hazırlandığını belirtti. Kahve işleme sürecinin genellikle bir hafta sürdüğünü aktaran Budiani, güzel bir kahve elde edebilmenin sırrının havanın yağışlı olup olmamasına bağlı olduğunu anlattı. Açık gökyüzünde kahvenin aromasının daha güzel olacağını belirten Budiani, "Hava izin vermezse ve sonra içeride kurutursak, o zaman kahvenin tadı farklı olur" dedi.
© AALuwak'ın 'özel bir kahve' olduğuna dikkati çeken Budiani, bu sıra dışı hayvanın, ağaçlardan toplanan kahve meyvesini gece yediğini ve sabaha kadar midesinde beklediğini söyledi. Budiani, kahve çekirdeğinin Misk kedisinin dışkısından ayrıştırıldığı süreci de anlattı. Kahve çekirdeklerinin hayvanın midesinden çıktıktan sonra sıcak su ile yıkandığını, daha sonra bir süre kaynatıldığını aktaran Budiani, haşlanan kahve çekirdeklerinin de tercihen güneşte kurumaya bırakıldığını ve daha sonra kabuğunun soyulduğunu söyledi.
Dünyanın en pahalı kahvesi, Misk kedisinin midesinde mayalanıyor - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Luwak'ın 'özel bir kahve' olduğuna dikkati çeken Budiani, bu sıra dışı hayvanın, ağaçlardan toplanan kahve meyvesini gece yediğini ve sabaha kadar midesinde beklediğini söyledi. Budiani, kahve çekirdeğinin Misk kedisinin dışkısından ayrıştırıldığı süreci de anlattı. Kahve çekirdeklerinin hayvanın midesinden çıktıktan sonra sıcak su ile yıkandığını, daha sonra bir süre kaynatıldığını aktaran Budiani, haşlanan kahve çekirdeklerinin de tercihen güneşte kurumaya bırakıldığını ve daha sonra kabuğunun soyulduğunu söyledi.
© AABudiani, tekrar sıcak suyla temizlenen çekirdeğin, kavrulup havanda dövülerek paketlendiğini belirtti. Luwak kahvesinin kavrulma şeklinin de müşterilerin isteğine göre değiştiğini anlatan Budiani, en az 2 kilogram kahve çekirdeği için öğütme işleminin yaklaşık 1 saat kadar sürdüğünü anlattı. Budiani, birçok yabancı ziyaretçinin fincan başına yaklaşık 3.5 dolara mal olan kahveyi tatmaya büyük ilgi gösterdiğini ifade etti. Öğütülmüş kahvenin, elendikten sonra paketlendiğini belirten Budiani, "Birçok yabancı ziyaretçi kahveye büyük ilgi gösteriyor. Kahveyi ilk kez deneyenler gerçekten çok beğeniyor" diye konuştu.
Dünyanın en pahalı kahvesi, Misk kedisinin midesinde mayalanıyor - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Budiani, tekrar sıcak suyla temizlenen çekirdeğin, kavrulup havanda dövülerek paketlendiğini belirtti. Luwak kahvesinin kavrulma şeklinin de müşterilerin isteğine göre değiştiğini anlatan Budiani, en az 2 kilogram kahve çekirdeği için öğütme işleminin yaklaşık 1 saat kadar sürdüğünü anlattı. Budiani, birçok yabancı ziyaretçinin fincan başına yaklaşık 3.5 dolara mal olan kahveyi tatmaya büyük ilgi gösterdiğini ifade etti. Öğütülmüş kahvenin, elendikten sonra paketlendiğini belirten Budiani, "Birçok yabancı ziyaretçi kahveye büyük ilgi gösteriyor. Kahveyi ilk kez deneyenler gerçekten çok beğeniyor" diye konuştu.
© AAÖte yandan kahve çiftliği, Luwak ve Bali kahvesinin yanı sıra ziyaretçilerine çok çeşitli, egzotik ve yerli çay seçenekleri de sunuyor. Tropikal mangosteen meyvesinin kabuğundan elde edilen çay, rosella ile kırmızı zencefilden yapılan çay, turistlerin deneyebileceği seçeneklerden bazıları olarak öne çıkıyor.
Dünyanın en pahalı kahvesi, Misk kedisinin midesinde mayalanıyor - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Öte yandan kahve çiftliği, Luwak ve Bali kahvesinin yanı sıra ziyaretçilerine çok çeşitli, egzotik ve yerli çay seçenekleri de sunuyor. Tropikal mangosteen meyvesinin kabuğundan elde edilen çay, rosella ile kırmızı zencefilden yapılan çay, turistlerin deneyebileceği seçeneklerden bazıları olarak öne çıkıyor.
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