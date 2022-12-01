Dünyanın en pahalı kahvesi, Misk kedisinin midesinde mayalanıyor

© AA Luwak kahvesinin kilosu, üretim işlemleri ve kalitesine göre, bin dolara kadar alıcı buluyor. Bali'nin Ubud bölgesindeki yerel bir kahve çiftliğinde görevli Ni Ketut Budiani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sıra dışı kahvenin uzun bir süreçten geçerek hazırlandığını belirtti. Kahve işleme sürecinin genellikle bir hafta sürdüğünü aktaran Budiani, güzel bir kahve elde edebilmenin sırrının havanın yağışlı olup olmamasına bağlı olduğunu anlattı. Açık gökyüzünde kahvenin aromasının daha güzel olacağını belirten Budiani, "Hava izin vermezse ve sonra içeride kurutursak, o zaman kahvenin tadı farklı olur" dedi.