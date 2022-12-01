https://sputniknews.com.tr/20221201/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064034712.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar hafif bir düşüş ile 18.60 liradan işlem görüyor, euro ise 19.42 lira. 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T09:18+0300
2022-12-01T09:18+0300
2022-12-01T09:18+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
yarım gram altın
gram altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051114450_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_72266f49df42cbca15bcf9aaf0dd05f1.jpg
Dolar, 1 Aralık 2022 sabahında 18.60 bandının üzerindeki seyrine devam ediyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.6210 lira, satış fiyatı 18.6440 liradan işlem görüyor.Euro/TL 19.4253 lira alış fiyatı , 19.5013 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/dolar paritesi ise 1.0440 bandında yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?1 Aralık 2022 sabahında ons altın 1779 dolardan işlem görürken, gram altın 1065 liraya alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1748 lira, yarım altın 3496 lira, Cumhuriyet altını 6968 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221130/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063990859.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051114450_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ee8b3faaefeb977067093462bd02316f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Abone ol
Dolar hafif bir düşüş ile 18.60 liradan işlem görüyor, euro ise 19.42 lira.
Dolar, 1 Aralık 2022 sabahında 18.60 bandının üzerindeki seyrine devam ediyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.6210 lira, satış fiyatı 18.6440 liradan işlem görüyor.
Euro/TL 19.4253 lira alış fiyatı , 19.5013 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro/dolar paritesi ise 1.0440 bandında yer alıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
1 Aralık 2022 sabahında ons altın 1779 dolardan işlem görürken, gram altın 1065 liraya alıcı buluyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1748 lira, yarım altın 3496 lira, Cumhuriyet altını 6968 liradan el değiştiriyor.