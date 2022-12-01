https://sputniknews.com.tr/20221201/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064034712.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar hafif bir düşüş ile 18.60 liradan işlem görüyor, euro ise 19.42 lira. 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T09:18+0300

2022-12-01T09:18+0300

2022-12-01T09:18+0300

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Dolar, 1 Aralık 2022 sabahında 18.60 bandının üzerindeki seyrine devam ediyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.6210 lira, satış fiyatı 18.6440 liradan işlem görüyor.Euro/TL 19.4253 lira alış fiyatı , 19.5013 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/dolar paritesi ise 1.0440 bandında yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?1 Aralık 2022 sabahında ons altın 1779 dolardan işlem görürken, gram altın 1065 liraya alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1748 lira, yarım altın 3496 lira, Cumhuriyet altını 6968 liradan el değiştiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20221130/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063990859.html

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