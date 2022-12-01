https://sputniknews.com.tr/20221201/dogu-perincek-aralik-ayinda-suriyeye-gitmeyi-planliyoruz-1064054969.html

Doğu Perinçek: Aralık ayında Suriye’ye gitmeyi planlıyoruz

Doğu Perinçek: Aralık ayında Suriye’ye gitmeyi planlıyoruz

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek daha önce ertelenen Suriye ziyaretinin aralık ayı içerisinde gerçekleştirmeyi planladıklarını belirti. 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T15:17+0300

2022-12-01T15:17+0300

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politika

doğu perinçek

beşar esad

türkiye

suriye

suriye hükümeti

ethem sancak

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Türkiye ile Suriye arasından normalleşme adımlarının konuşulduğu bir süreçte Vatan Partisi heyeti Suriye’ye gitmeye hazırlanıyor. Vatan Partisi’nin Suriye ziyareti daha önce, iki tarafın takviminin uymaması nedeni ile ertelenmişti.Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek kısa bir süre önce, iş insanı Ethem Sancak ve Vatan Partisi heyetiyle birlikte Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın davetlisi olarak Suriye'ye gideceklerini açıklamıştı.Sonrasında yapılan açıklamada ise Suriye Devlet Başkanı’nın programındaki yoğunluk gerekçe gösterilerek ziyaret başka bir tarihe ertelenmişti. Vatan Partisi’nin kurultay süreci nedeniyle de ziyaret gerçekleştirilmemişti. Kurultay sürecinin tamamlanması ile birlikte Suriye ziyareti yeniden gündeme geldi.Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Sputnik’e yaptığı açıklamada Suriye ziyaretiyle ilgili planlama çalışmasının sürdüğünü belirterek “İki tarafın takvimin uymaması nedeniyle ziyaret gerçekleştirilememişti. Önümüzdeki gündemde oraya gideceğiz. Tarih bir hafta on gün içinde netleşecek. Aralık ayında tahmin ediyorum ziyaret olacak” dedi.Doğu Perinçek Baas Partisi Genel Sekreteri Hilal Hilal’in de kurultaylarına kutlama mesajı gönderdiğini hatırlattı.

https://sputniknews.com.tr/20221126/vatan-partisinin-11-genel-kurultayi-duzenleniyor-ethem-sancak-divan-baskani-secildi-1063856814.html

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doğu perinçek, beşar esad, türkiye, suriye, suriye hükümeti, ethem sancak