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Doğu Perinçek: Aralık ayında Suriye’ye gitmeyi planlıyoruz
Doğu Perinçek: Aralık ayında Suriye’ye gitmeyi planlıyoruz
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek daha önce ertelenen Suriye ziyaretinin aralık ayı içerisinde gerçekleştirmeyi planladıklarını belirti. 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T15:17+0300
2022-12-01T15:17+0300
politika
doğu perinçek
beşar esad
türkiye
suriye
suriye hükümeti
ethem sancak
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Türkiye ile Suriye arasından normalleşme adımlarının konuşulduğu bir süreçte Vatan Partisi heyeti Suriye’ye gitmeye hazırlanıyor. Vatan Partisi’nin Suriye ziyareti daha önce, iki tarafın takviminin uymaması nedeni ile ertelenmişti.Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek kısa bir süre önce, iş insanı Ethem Sancak ve Vatan Partisi heyetiyle birlikte Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın davetlisi olarak Suriye'ye gideceklerini açıklamıştı.Sonrasında yapılan açıklamada ise Suriye Devlet Başkanı’nın programındaki yoğunluk gerekçe gösterilerek ziyaret başka bir tarihe ertelenmişti. Vatan Partisi’nin kurultay süreci nedeniyle de ziyaret gerçekleştirilmemişti. Kurultay sürecinin tamamlanması ile birlikte Suriye ziyareti yeniden gündeme geldi.Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Sputnik’e yaptığı açıklamada Suriye ziyaretiyle ilgili planlama çalışmasının sürdüğünü belirterek “İki tarafın takvimin uymaması nedeniyle ziyaret gerçekleştirilememişti. Önümüzdeki gündemde oraya gideceğiz. Tarih bir hafta on gün içinde netleşecek. Aralık ayında tahmin ediyorum ziyaret olacak” dedi.Doğu Perinçek Baas Partisi Genel Sekreteri Hilal Hilal’in de kurultaylarına kutlama mesajı gönderdiğini hatırlattı.
https://sputniknews.com.tr/20221126/vatan-partisinin-11-genel-kurultayi-duzenleniyor-ethem-sancak-divan-baskani-secildi-1063856814.html
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doğu perinçek, beşar esad, türkiye, suriye, suriye hükümeti, ethem sancak
doğu perinçek, beşar esad, türkiye, suriye, suriye hükümeti, ethem sancak

Doğu Perinçek: Aralık ayında Suriye’ye gitmeyi planlıyoruz

15:17 01.12.2022
© REUTERS / SANADoğu Perinçek heyetinin Suriye ziyareti
Doğu Perinçek heyetinin Suriye ziyareti - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
© REUTERS / SANA
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Osman Nuri Cerit
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Özel
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek daha önce ertelenen Suriye ziyaretinin aralık ayı içerisinde gerçekleştirmeyi planladıklarını belirti.
Türkiye ile Suriye arasından normalleşme adımlarının konuşulduğu bir süreçte Vatan Partisi heyeti Suriye’ye gitmeye hazırlanıyor. Vatan Partisi’nin Suriye ziyareti daha önce, iki tarafın takviminin uymaması nedeni ile ertelenmişti.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek kısa bir süre önce, iş insanı Ethem Sancak ve Vatan Partisi heyetiyle birlikte Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın davetlisi olarak Suriye'ye gideceklerini açıklamıştı.
Sonrasında yapılan açıklamada ise Suriye Devlet Başkanı’nın programındaki yoğunluk gerekçe gösterilerek ziyaret başka bir tarihe ertelenmişti. Vatan Partisi’nin kurultay süreci nedeniyle de ziyaret gerçekleştirilmemişti. Kurultay sürecinin tamamlanması ile birlikte Suriye ziyareti yeniden gündeme geldi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Sputnik’e yaptığı açıklamada Suriye ziyaretiyle ilgili planlama çalışmasının sürdüğünü belirterek “İki tarafın takvimin uymaması nedeniyle ziyaret gerçekleştirilememişti. Önümüzdeki gündemde oraya gideceğiz. Tarih bir hafta on gün içinde netleşecek. Aralık ayında tahmin ediyorum ziyaret olacak” dedi.
Doğu Perinçek Baas Partisi Genel Sekreteri Hilal Hilal’in de kurultaylarına kutlama mesajı gönderdiğini hatırlattı.
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