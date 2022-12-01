Diyarbakır'da Hevsel, Dicle ve surların sonbahar tablosu
Diyarbakır’da, sonbahar renklerine bürünen Hevsel Bahçeleri, Dicle Nehri ve surlar ile görsel şölen oluşturuyor.
Diyarbakır’ın güney batısında Dicle Vadisi içinde yer alan 700 hektarlık Hevsel Bahçeleri sonbahar renklerine büründü. Hevsel’deki sonbahar manzarasına Dicle Nehri, surlar ve tarihi mekanlar da eklenince görsel bir şölen açığa çıkıyor. 8 bin yıllık bir geçmişi olan ve Asur tabletlerine konu olan Hevsel’de, doğa ve tarihin bütünleşmesiyle oluşan görsel şölen Sputnik objektiflerine böyle yansıdı.
© Sputnik / Sertaç Kayar Tarihi köprünün gözlerinden Hevsel ve surların görünümü
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© Sputnik / Sertaç Kayar
Tarihi köprünün gözlerinden Hevsel ve surların görünümü
© Sputnik / Sertaç KayarOn Gözlü Köprü üzerinden görülen manzarada Hevsel ve surların Dicle Nehri’ne yansıması görsel şölen oluşturuyor.
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© Sputnik / Sertaç Kayar
On Gözlü Köprü üzerinden görülen manzarada Hevsel ve surların Dicle Nehri’ne yansıması görsel şölen oluşturuyor.
© Sputnik / Sertaç KayarVatandaşlar, On Gözlü Köprü üzerinde Hevsel, Dicle ve surlarla bütünleşen görsel şöleni fotoğraf çekerek ölümsüzleştiriyor.
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© Sputnik / Sertaç Kayar
Vatandaşlar, On Gözlü Köprü üzerinde Hevsel, Dicle ve surlarla bütünleşen görsel şöleni fotoğraf çekerek ölümsüzleştiriyor.
© Sputnik / Sertaç KayarMeşhur Kırklar Dağı yamacının yansıması manzaraya ayrı bir renk katıyor.
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© Sputnik / Sertaç Kayar
Meşhur Kırklar Dağı yamacının yansıması manzaraya ayrı bir renk katıyor.
© Sputnik / Sertaç KayarKöprünün arka tarafında görülen manzaraya kavak ağaçları ayrı bir renk katıyor.
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© Sputnik / Sertaç Kayar
Köprünün arka tarafında görülen manzaraya kavak ağaçları ayrı bir renk katıyor.
© Sputnik / Sertaç KayarYansıma ile açığa çıkan görsel şöylen, her adımda farklı şekilde göze çarpıyor.
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© Sputnik / Sertaç Kayar
Yansıma ile açığa çıkan görsel şöylen, her adımda farklı şekilde göze çarpıyor.
© Sputnik / Sertaç KayarHevsel Bahçeleri, özellikle hafta sonları vatandaşların uğrak merkezlerinden biri.
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© Sputnik / Sertaç Kayar
Hevsel Bahçeleri, özellikle hafta sonları vatandaşların uğrak merkezlerinden biri.
© Sputnik / Sertaç KayarKeçi Burcu’na çıkınca manzaranın daha geniş halini görmek mümkün.
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© Sputnik / Sertaç Kayar
Keçi Burcu’na çıkınca manzaranın daha geniş halini görmek mümkün.
© Sputnik / Sertaç Kayar‘Dünya Kültür Mirası’ listesinde yer alan Hevsel Bahçeleri, tarımın yanı sıra canlı çeşitliliği ile de dikkat çekiyor. Kirpi, tilki, sansar, su samuru, domuz ve sincap gibi hayvan türlerinin yanı sıra yüzlerce kuş çeşidine de ev sahipliği yapıyor.
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© Sputnik / Sertaç Kayar
‘Dünya Kültür Mirası’ listesinde yer alan Hevsel Bahçeleri, tarımın yanı sıra canlı çeşitliliği ile de dikkat çekiyor. Kirpi, tilki, sansar, su samuru, domuz ve sincap gibi hayvan türlerinin yanı sıra yüzlerce kuş çeşidine de ev sahipliği yapıyor.
© Sputnik / Sertaç Kayar Hevsel Bahçeleri’ndeki sonbahar manzarasının en iyi göründüğü noktalardan biri Dicle Nehri üzerinde kurulan On Gözlü Köprü.
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© Sputnik / Sertaç Kayar
Hevsel Bahçeleri’ndeki sonbahar manzarasının en iyi göründüğü noktalardan biri Dicle Nehri üzerinde kurulan On Gözlü Köprü.