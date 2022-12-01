https://sputniknews.com.tr/20221201/diyarbakirda-hevsel-dicle-ve-surlarin-sonbahar-tablosu-1064046066.html

Diyarbakır'da Hevsel, Dicle ve surların sonbahar tablosu

Diyarbakır'da Hevsel, Dicle ve surların sonbahar tablosu

Diyarbakır’da, sonbahar renklerine bürünen Hevsel Bahçeleri, Dicle Nehri ve surlar ile görsel şölen oluşturuyor. 01.12.2022, Sputnik Türkiye

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multimedya

diyarbakır

dicle

sur

hevsel bahçeleri

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Diyarbakır’ın güney batısında Dicle Vadisi içinde yer alan 700 hektarlık Hevsel Bahçeleri sonbahar renklerine büründü. Hevsel’deki sonbahar manzarasına Dicle Nehri, surlar ve tarihi mekanlar da eklenince görsel bir şölen açığa çıkıyor. 8 bin yıllık bir geçmişi olan ve Asur tabletlerine konu olan Hevsel’de, doğa ve tarihin bütünleşmesiyle oluşan görsel şölen Sputnik objektiflerine böyle yansıdı.

diyarbakır

dicle

hevsel bahçeleri

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2022

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diyarbakır, dicle, sur, hevsel bahçeleri, фото