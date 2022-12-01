https://sputniknews.com.tr/20221201/cumhurbaskani-erdogan-en-guclu-enstruman-egitimdir-1064037307.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En güçlü enstrüman eğitimdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En güçlü enstrüman eğitimdir

Ülke kalkınması için en güçlü enstrümanın eğitim olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yıldır bütçeden en büyük payın bu alana ayrıldığını belirtti... 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T11:10+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanlığı

ak parti

milli eğitim bakanlığı

ekonomi

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Son dönemde önemli başarılara imza attıkları alanların başında mesleki ve teknik eğitim geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Bu okullara yönelik vesayet dönemlerinde uygulamaya konulan haksızlıkları gidererek, mesleki eğitimi yeniden cazip hale getirdik" diye konuştu.Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) iş birliğinde düzenlenen "Mesleki Eğitim Zirvesi"ne video mesaj gönderdi.Sözlerine, zirvenin hayırlara vesile olmasını dileyerek başlayan Erdoğan, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve topyekun bir kalkınma için, eğitimin, insanlığın elindeki en güçlü enstrümanlardan olduğunu belirtti.Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, tüm çocukların kaliteli bir eğitime ulaşma hakkının, evrensel bir insan hakkı olduğunu hatırlatan Erdoğan, Türkiye'de halihazırda 19 milyonu temel ve orta öğretimde, 8 milyonu yükseköğretimde olmak üzere yaklaşık 27 milyon öğrencinin bulunduğunu söyledi.'Bütçeden en büyük pay eğitime'Milletin emaneti olan çocukların en güzel şekilde yetişmeleri için eldeki imkanları seferber ettiklerini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:Sektörle kurulan yakın iş birliğinin faydasını sadece eğitim sürecinde değil, mezuniyet sonrası öğrencilerin istihdam imkanlarında da gördüklerini dile getiren Erdoğan, ayrıca Türkiye geneline yayılan 55 araştırma geliştirme merkezi ile ürün geliştirme çalışmalarında öğrencileri sürece dahil ettiklerini bildirdi.Geçmiş yıllarda bir elin parmaklarını geçmeyen tescili alınan ürün sayılarının, 2022 yılında 8 bin 269'a ulaştığına dikkati çeken Erdoğan, bu ürünlerin 74'ünün ticarileştiğini belirtti.'Yılların ihmalini gördük'İş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu çırak, kalfa ve ustaları yetiştirebilmek için 2021 yılı sonunda önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu düzenlemelerle öğrencilere her ay ödenen asgari ücretin net tutarının yüzde 30'unun tamamını devlet desteği kapsamına aldıklarını kaydetti.Kalfa olup, 12. sınıfa devam eden öğrencilere ödenen miktarı yüzde 30'dan 50'ye yükselttiklerini anımsatan Erdoğan, böylece usta, kalfa, çırak eğitimini devletin destek mekanizmalarıyla güçlendirdiklerini vurguladı.Bu kapsamda, mesleki eğitim merkezlerinde sadece 159 bin olan çırak ve kalfa sayısının, bir yıl gibi kısa bir süre içinde 1 milyon 100 bine ulaştığını aktaran Erdoğan, "Mesleki eğitime kazandırdığımız bu dinamizm, kadın istihdamında da çok önemli iyileştirmelere yol açtı. Özetin özeti diyebileceğim bu çalışmalarla kısa sürede mesleki eğitimde hem yılların ihmalini giderdik hem de çok önemli ivme yakaladık." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20211113/milli-egitim-bakani-mahmut-ozer-hedef-reform-degil-kalite-1050763948.html

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı, ak parti, milli eğitim bakanlığı, ekonomi