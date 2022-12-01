https://sputniknews.com.tr/20221201/cindeki-protestolar-karsilik-buldu-bazi-kapanmalar-kalkti-0-kovid-yerine-yeni-asama-vurgulandi-1064054426.html

Çin'deki protestolar karşılık buldu: Bazı kapanmalar kalktı, '0 Kovid' yerine yeni aşama vurgulandı

Çin'deki protestolar karşılık buldu: Bazı kapanmalar kalktı, '0 Kovid' yerine yeni aşama vurgulandı

Pandemi 3 yılı doldururken Çin'de ilk günkü gibi sıfır Kovid vakası politikası kapsamında karantina ve kapanma dayatılmasına karşı protestoların ardından... 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T15:14+0300

2022-12-01T15:14+0300

2022-12-01T15:20+0300

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Çin'de Kovid'in Omicron varyantı kaynaklı, çoğunluğu belirti göstermeyen vakaların yüksek seyretmesine rağmen, ekonomik merkez Şanghay dahil birçok bölgeden kapanmaların kaldırıldığı haberleri geldi. Kovid'le mücadeleden sorumlu Başbakan Yardımcısı Sun Çunlan da 'Omicron varyantının daha az patojenik hale geldiğini ve ülkenin pandemiyle mücadelede yeni bir aşama ve misyona girdiğini' söyledi. Devlet haber ajansı Şinhua'ya göre dün yuvarlak masa toplantısında biraraya geldiği ulusal sağlık yetkililerine seslenen Sun, “Omicron varyantının patojenliğinin azalması, aşılama oranının artması ve salgın kontrolü-önleme deneyiminin birikimiyle Çin'in pandemiye ket vurması yeni bir aşama ve görevle karşı karşıya" dedi. 'Dinamik sıfır Kovid politikası' terimini kullanmayan Başbakan Yardımcısı, Çin'in salgınlara karşı 'daha insani yaklaşım benimsediğini' dile getirdi. Ülke çapında sıfır Kovid politikası karşıtı protestoların ardından, Çinli yetkililerin Omicron varyantının çok da ciddi olmadığını vurgulamaya, devlet medyasının halkın Omicron konusunda paniğe kapılmaması gerektiğine dair yayına başlaması dikkat çekti.Aynı zamanda diğer yaş gruplarına göre iki doz aşı olma oranı daha düşük olan yaşlılara yönelik yeni bir aşılama kampanyasına da başlandı. Ezici çoğunluğu belirti göstermeyen türden olan vaka sayısı önceki gün 37 bin 828 iken, dün 36 bin 61'e düştü.Dün Guangzhou'nun 11 ilçesinde kapanma kısıtlamaları gevşetildi. Guangzhou'nun Kanton Kulesi'nden ışıklarla "Herkes öncelikli olarak kendi sağlığından sorumludur" mesajının yayımlanması, aşamalı şekilde de olsa "0 Kovid politikasının sonu" olarak yorumlandı. Bugün Şanghay'da 'yüksek riskli' diye nitelenen 24 ilçede kapanma kaldırıldı. Apple tedarikçisi fabrikada Kovid kapanması gerekçesiyle esir kampı şartlarında tutulan işçilerin olağanüstü grev ve protestolarına sahne olan Zhengzhou'da da kısıtlamalar hafifletildi.Çongqing'in şehir kısmında kapanmanın kaldırılacağı açıklandı. Devlete bağlı gazete Global Times'ın eski genel yayın yönetmeni olan yorumcu Hu Xijin, "Çin, büyük ölçekli sokağa çıkma kısıtlamalarını bir kenara bırakmaya hız veriyor" diye tweetledi. Dış basına konuşan analistler, değişiklikleri, 'hükümetin, açıkça kabul etmese ve bazılarını gözaltına alsa da protestocuları dinlediğinin açık bir işareti olduğu' olarak değerlendirdi.

https://sputniknews.com.tr/20221128/cinliler-kapanma-karsiti-protestolarda-urumci-ile-dayanisti-pekin-karanlik-gucleri-sucladi-1063919656.html

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