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YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever, kendine has üslubuyla hafta içi her akşam mikrofon başına geçiyor. Memleket mizahı, aykırı sohbetler, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://sputniknews.com.tr/20221201/chpnin-yeni-ekonomi-kurmaylari-1064085818.html
CHP'nin yeni ekonomi kurmayları
CHP'nin yeni ekonomi kurmayları
CHP'nin yeni ekonomi vizyonunu şekillendireceği isimler belli oldu. 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T12:47+0300
2022-12-02T12:53+0300
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CHP'nin yeni ekonomi kurmayları
CHP'nin yeni ekonomi kurmayları
CHP'nin 3 Aralık'ta açıklayacağı ekonomi vizyon belgesi çalışmasında yer alan ekonomistler açıklandı. Bu isimler arasında, Prof. Dr. Daron Acemoğlu Prof. Dr. Refet Gürkaynak Prof. Dr. Ali Hakan Kara Prof. Dr. Ufuk Akçiğit Jeremy Rifkin bulunuyor. Enver Aysever, Kılıçdaroğlu ve Altılı Masa'nın yeni ekonomi kurmaylarını dinleyicileriyle birlikte değerlendirdi.
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Enver Aysever
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radyo, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, 6'lı masa, аудио
radyo, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, 6'lı masa, аудио

CHP'nin yeni ekonomi kurmayları

12:47 01.12.2022 (güncellendi: 12:53 02.12.2022)
YOLCU YOLUNDA GEREK
CHP'nin yeni ekonomi kurmayları
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Türk tiyatrocu, gazeteci, televizyon program yapımcısı Enver Aysever. - Sputnik Türkiye
Enver Aysever
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CHP'nin yeni ekonomi vizyonunu şekillendireceği isimler belli oldu.
CHP'nin 3 Aralık'ta açıklayacağı ekonomi vizyon belgesi çalışmasında yer alan ekonomistler açıklandı. Bu isimler arasında, Prof. Dr. Daron Acemoğlu Prof. Dr. Refet Gürkaynak Prof. Dr. Ali Hakan Kara Prof. Dr. Ufuk Akçiğit Jeremy Rifkin bulunuyor.
Enver Aysever, Kılıçdaroğlu ve Altılı Masa'nın yeni ekonomi kurmaylarını dinleyicileriyle birlikte değerlendirdi.
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