https://sputniknews.com.tr/20221201/chpnin-yeni-ekonomi-kurmaylari-1064085818.html
CHP'nin yeni ekonomi kurmayları
CHP'nin yeni ekonomi kurmayları
CHP'nin yeni ekonomi vizyonunu şekillendireceği isimler belli oldu. 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T12:47+0300
2022-12-01T12:47+0300
2022-12-02T12:53+0300
yolcu yolunda gerek
radyo
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
6'lı masa
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CHP'nin yeni ekonomi kurmayları
CHP'nin yeni ekonomi kurmayları
CHP'nin 3 Aralık'ta açıklayacağı ekonomi vizyon belgesi çalışmasında yer alan ekonomistler açıklandı. Bu isimler arasında, Prof. Dr. Daron Acemoğlu Prof. Dr. Refet Gürkaynak Prof. Dr. Ali Hakan Kara Prof. Dr. Ufuk Akçiğit Jeremy Rifkin bulunuyor. Enver Aysever, Kılıçdaroğlu ve Altılı Masa'nın yeni ekonomi kurmaylarını dinleyicileriyle birlikte değerlendirdi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Enver Aysever
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Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
radyo, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, 6'lı masa, аудио
radyo, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, 6'lı masa, аудио
CHP'nin yeni ekonomi kurmayları
12:47 01.12.2022 (güncellendi: 12:53 02.12.2022) Abone ol
CHP'nin yeni ekonomi vizyonunu şekillendireceği isimler belli oldu.
CHP'nin 3 Aralık'ta açıklayacağı ekonomi vizyon belgesi çalışmasında yer alan ekonomistler açıklandı. Bu isimler arasında, Prof. Dr. Daron Acemoğlu Prof. Dr. Refet Gürkaynak Prof. Dr. Ali Hakan Kara Prof. Dr. Ufuk Akçiğit Jeremy Rifkin bulunuyor.
Enver Aysever, Kılıçdaroğlu ve Altılı Masa'nın yeni ekonomi kurmaylarını dinleyicileriyle birlikte değerlendirdi.