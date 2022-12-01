https://sputniknews.com.tr/20221201/cardiffte-yoksulluk-evcil-hayvan-mamasi-yemek-zorunda-olanlar-var-1064072361.html
Cardiff'te yoksulluk: 'Evcil hayvan maması yemek zorunda olanlar var'
Cardiff'te yoksulluk: 'Evcil hayvan maması yemek zorunda olanlar var'
En çok yoksuların yaşadığı Cardiff'te, bazı insanların, evcil hayvan maması yemek zorunda kaldığı ya da yiyeceklerini kaloriferde ısıtmaya çalıştığı... 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T23:55+0300
2022-12-01T23:55+0300
2022-12-01T23:55+0300
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Galler'in başkenti Cardiff'te toplum hizmetinde 20 yıllık tecrübeye sahip olan Mark Seed, bazı insanların evcil hayvan maması yemek zorunda kaldığını, bazılarının da yiyeceklerini kaloriferde ısıtmaya çalıştığını söyledi.BBC’nin haberine göre Galler’deki en yoksul 10 topluluğun altısı Cardiff'te yaşıyor.Doğu Cardiff Trowbridge'de bir hayır kurumu olan The Pantry, zor durumdaki hanelerin, uzun süredir yoksullukla ilişkilendirilen bölgelerde ortaya çıkmadığını belirtirken, politikaların yerlere değil insanlara odaklanması gerektiğini vurguladı.The Pantry'in topluluk gıda projesini yürüten Seed, bölgenin doğudan batıya 'yoksulluk kemeri'nde yaşadığını ifade ederek, şehrin 'ağır sorunlar'la boğuştuğunu söyledi.“Evcil hayvan maması yiyen insanlarımızın olduğu gerçeği beni hala şoke ediyor" diye devan eden Seed, şöyle konuştu:İnsanlara, temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar ödeme yapılmadığını anlatan Seed, krizin maliyetleri yukarı itmesi nedeniyle ‘herkesin ya sıkıştığını ya da maliyetleri karşılayamayacak duruma düştüğünü’ ifade etti.The Pantry, 160'tan fazla üyeye çok düşük fiyatlarla kaliteli yemek sunuyor.Kurumun sunduğu imkanlardan yararlanandan 54 yaşındaki Elizabeth Williams, projenin "çok fark yarattığını" ve insanları bir araya getirdiğini ancak buna rağmen çoğu zaman zorlukta yaşamaya devam ettiğini anlattı.Hem kendisinin hem de eşinin çalışmadığını, oğullarının de uzun saatler çalıştığını ve onlarla yaşadığını söyleyen Williams, “Oğlumun çalışıp katkı sunmasına rağmen, (hayat) zor. Çünkü o da yaşamalı ve onun da ihtiyaçları var. Onun da birçok sorunu var ve ameliyat için bekliyor” dedi.Son nüfus sayımına göre, Galler’de genel olarak son 10 yılda yoksunluk konusunda ciddi iyileşmeler yaşansa da hanelerin yarısından (yüzde 54’ü) fazla, hala işsiz veya uzun süreli hasta, sağlık durumu kötü veya engelli, düşük eğitimli, aşırı kalabalık veya kötü ısıtılmış evlerde yaşıyor.
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Cardiff'te yoksulluk: 'Evcil hayvan maması yemek zorunda olanlar var'
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En çok yoksuların yaşadığı Cardiff'te, bazı insanların, evcil hayvan maması yemek zorunda kaldığı ya da yiyeceklerini kaloriferde ısıtmaya çalıştığı belirtiliyor.
Galler'in başkenti Cardiff'te toplum hizmetinde 20 yıllık tecrübeye sahip olan Mark Seed, bazı insanların evcil hayvan maması yemek zorunda kaldığını, bazılarının da yiyeceklerini kaloriferde ısıtmaya çalıştığını söyledi.
BBC’nin haberine göre Galler’deki en yoksul 10 topluluğun altısı Cardiff'te yaşıyor.
Doğu Cardiff Trowbridge'de bir hayır kurumu olan The Pantry, zor durumdaki hanelerin, uzun süredir yoksullukla ilişkilendirilen bölgelerde ortaya çıkmadığını belirtirken, politikaların yerlere değil insanlara odaklanması gerektiğini vurguladı.
The Pantry'in topluluk gıda projesini yürüten Seed, bölgenin doğudan batıya 'yoksulluk kemeri'nde yaşadığını ifade ederek, şehrin 'ağır sorunlar'la boğuştuğunu söyledi.
“Evcil hayvan maması yiyen insanlarımızın olduğu gerçeği beni hala şoke ediyor" diye devan eden Seed, şöyle konuştu:
"Yiyeceklerini kalorifer veya mum üzerinde ısıtmaya çalışan insanlar var. Bunlar aslında gerçek olan şok edici hikayeler. Cardiff gelişen bir şehir, ancak kesinlikle kabul edilemez (derecede) yoksunluk içinde olan cepler var."
İnsanlara, temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar ödeme yapılmadığını anlatan Seed, krizin maliyetleri yukarı itmesi nedeniyle ‘herkesin ya sıkıştığını ya da maliyetleri karşılayamayacak duruma düştüğünü’ ifade etti.
The Pantry, 160'tan fazla üyeye çok düşük fiyatlarla kaliteli yemek sunuyor.
Kurumun sunduğu imkanlardan yararlanandan 54 yaşındaki Elizabeth Williams, projenin "çok fark yarattığını" ve insanları bir araya getirdiğini ancak buna rağmen çoğu zaman zorlukta yaşamaya devam ettiğini anlattı.
Hem kendisinin hem de eşinin çalışmadığını, oğullarının de uzun saatler çalıştığını ve onlarla yaşadığını söyleyen Williams, “Oğlumun çalışıp katkı sunmasına rağmen, (hayat) zor. Çünkü o da yaşamalı ve onun da ihtiyaçları var. Onun da birçok sorunu var ve ameliyat için bekliyor” dedi.
Son nüfus sayımına göre, Galler’de genel olarak son 10 yılda yoksunluk konusunda ciddi iyileşmeler yaşansa da hanelerin yarısından (yüzde 54’ü) fazla, hala işsiz veya uzun süreli hasta, sağlık durumu kötü veya engelli, düşük eğitimli, aşırı kalabalık veya kötü ısıtılmış evlerde yaşıyor.