CANLI | LHC’de Ukrayna güvenlik güçleriyle işbirliği yapan kişiler yakalandı

Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) güvenlik mensupları, Rosgvardiya (Rusya Ulusal Muhafızları) desteğiyle, Ukrayna Güvenlik Konseyi (SBU) ile işbirliği yapan kişilerin yakalandığı duyurdu.
19:59 01.12.2022
Rusya Savunma Bakanlığı: 50 Rus asker, Ukrayna'da esaretten kurtularak evlerine döndü
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'le yürütülen müzakereler sonucunda 50 Rus askerin esaretten kurtulduğunu duyurdu.
Bakanlık, "1 Aralık'ta müzakere süreci sonucunda, esarette ölüm tehdidi altında bulunan 50 Rus asker, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan ülkelerine döndü" ifadelerini kullandı.
Askerlerin bakanlığa bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehalibilitasyon sürecine tabi tutulmak üzere Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait kargo uçaklarıyla Moskova'ya gönderileceğini kaydeden Savunma Bakanlığı, esaretten kurtulan tüm askerlere tıbbi ve psikolojik destek sunulduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın geçen hafta açıkladığı 3 takas sonucunda toplam 94 Rus asker evlerine dönmüştü.
Bakanlık, "1 Aralık'ta müzakere süreci sonucunda, esarette ölüm tehdidi altında bulunan 50 Rus asker, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan ülkelerine döndü" ifadelerini kullandı.
Askerlerin bakanlığa bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehalibilitasyon sürecine tabi tutulmak üzere Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait kargo uçaklarıyla Moskova'ya gönderileceğini kaydeden Savunma Bakanlığı, esaretten kurtulan tüm askerlere tıbbi ve psikolojik destek sunulduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın geçen hafta açıkladığı 3 takas sonucunda toplam 94 Rus asker evlerine dönmüştü.
19:59 01.12.2022
Rus birlikleri DHC’deki Kurdyumovka yerleşimininin tamamını kurtardı
DHC’ye bağlı Kurdyumovka yerleşim bölgesinin tamamının Rus birlikleri tarafından kurtarıldığı bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) topraklarındaki kent tipi yerleşim bölgesi Kurdyumovka'nın Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol altına alındığı belirtildi.
Açıklamada, “Rus birliklerinin taaruz eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Kurdyumovka yerleşim bölgesi Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerinden tamamen kurtarıldı” denildi.
DHC lideri Denis Puşilin, Kurdyumovka'nın kurtarılmasının, Ukrayna birliklerinin Gorlovka-Artemovsk karayolu boyunca ikmal yollarının kesilmesini sağladığını, bu nedenle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin de bu yerleşim yerlerinde ‘sert direniş’ gösterdiğini ve buradaki çatışmaların ağır geçtiğini kaydetti.
Daha önce, Perşe Travnya ve Andreyevka yerleşimlerinin Rus birlikleri tarafından kontrol altına alındığı bildirilmişti.
19:58 01.12.2022
LHC’de Ukrayna güvenlik güçleriyle işbirliği yapan kişiler yakalandı
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) güvenlik mensupları, Rosgvardiya (Rusya Ulusal Muhafızları) desteğiyle, Ukrayna Güvenlik Konseyi (SBU) ile işbirliği yapan kişilerin yakalandığı duyurdu.
LHC güvenlik güçlerindeki bir kaynak, RIA Novosti haber ajansına yapılan açıklamada, “Özel servisler, Rosgvardiya’nın desteğiyle, LHC’nin özel askeri harekat sırasında kurtarılan ilçelerinde, SBU suç ortaklarını etkisiz hale getirmek için önlemler almaya devam ediyor. Etkinlikler sonucu, alınan istihbarata göre Ukrayna’nın gizli servisleriyle işbirliği yapan kişiler yakalandı” ifadesine yer verildi.
Gözaltına alınanlar arasında, sivil ve kritik öneme sahip altyapıya topçu saldırıların düzenlenmesi için Ukrayna tarafında koordinatlar verenlerin de olduğunu söyleyen kaynak, arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.