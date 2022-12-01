LHC’de Ukrayna güvenlik güçleriyle işbirliği yapan kişiler yakalandı

Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) güvenlik mensupları, Rosgvardiya (Rusya Ulusal Muhafızları) desteğiyle, Ukrayna Güvenlik Konseyi (SBU) ile işbirliği yapan kişilerin yakalandığı duyurdu.

LHC güvenlik güçlerindeki bir kaynak, RIA Novosti haber ajansına yapılan açıklamada, “Özel servisler, Rosgvardiya’nın desteğiyle, LHC’nin özel askeri harekat sırasında kurtarılan ilçelerinde, SBU suç ortaklarını etkisiz hale getirmek için önlemler almaya devam ediyor. Etkinlikler sonucu, alınan istihbarata göre Ukrayna’nın gizli servisleriyle işbirliği yapan kişiler yakalandı” ifadesine yer verildi.

Gözaltına alınanlar arasında, sivil ve kritik öneme sahip altyapıya topçu saldırıların düzenlenmesi için Ukrayna tarafında koordinatlar verenlerin de olduğunu söyleyen kaynak, arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.