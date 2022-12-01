Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmelerine sayılı günler kaldı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve TİSK başkanlarıyla görüşecek.Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışma takviminin bu toplantıda netleşmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Türk-İş ve TİSK başkanlarıyla görüşecek

© İHA / HÜSEYİN EFE Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin © İHA / HÜSEYİN EFE

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7 milyona yakın asgari ücretliyi ilgilendiren karar için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, görüşme takviminin belirlenmesi için bugün işçi ve işveren temsilcileriyle bir araya gelecek. Uzmanlara göre, yeni asgari ücret oy birliğiyle belirlenecek ve kısa süre içinde açıklanacak.