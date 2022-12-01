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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Türk-İş ve TİSK başkanlarıyla görüşecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Türk-İş ve TİSK başkanlarıyla görüşecek
7 milyona yakın asgari ücretliyi ilgilendiren karar için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, görüşme takviminin belirlenmesi... 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T11:38+0300
2022-12-01T11:38+0300
ekonomi
vedat bilgin
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
türk-iş
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
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Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmelerine sayılı günler kaldı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve TİSK başkanlarıyla görüşecek.Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışma takviminin bu toplantıda netleşmesi bekleniyor.
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vedat bilgin, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, türk-iş, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu
vedat bilgin, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, türk-iş, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Türk-İş ve TİSK başkanlarıyla görüşecek

11:38 01.12.2022
© İHA / HÜSEYİN EFEÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
© İHA / HÜSEYİN EFE
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7 milyona yakın asgari ücretliyi ilgilendiren karar için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, görüşme takviminin belirlenmesi için bugün işçi ve işveren temsilcileriyle bir araya gelecek. Uzmanlara göre, yeni asgari ücret oy birliğiyle belirlenecek ve kısa süre içinde açıklanacak.
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmelerine sayılı günler kaldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve TİSK başkanlarıyla görüşecek.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışma takviminin bu toplantıda netleşmesi bekleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
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