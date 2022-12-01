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Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
Bursa'nın Osmangazi ilçesi'nde tek motorlu uçak düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, tek... 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T16:06+0300
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252
60
bursa
bursa

Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

16:06 01.12.2022 (güncellendi: 16:12 01.12.2022)
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Bursa'nın Osmangazi ilçesi'nde tek motorlu uçak düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
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