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Bursa'da düşen uçakta çekilen son görüntüler ortaya çıktı
Bursa'da düşen uçakta çekilen son görüntüler ortaya çıktı
Bursa'da iki yaşındaki tek motorlu uçağın düşmeden önce yolcu Burcu Sağlam tarafından kendisini ve çevreyi çektiği son görüntüleri ortaya çıktı. 01.12.2022, Sputnik Türkiye
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uçak
uçak kazası
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Hava taşıtı, saat 15.01 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali bahçesine düşmüş, olayda 54 yaşındaki iş insanı pilot Hakan Köksal ve yanındaki 22 yaşındaki güzellik uzmanı yolcu Burcu Sağlam hayatını kaybetmişti.Uçak düşmeden önce Burcu Sağlam'ın kendisini ve çevreyi çektiği son görüntüsü ortaya çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20221201/bursada-helikopter-dustu-ihbari-1064057783.html
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bursa, uçak, uçak kazası, görüntü, video
bursa, uçak, uçak kazası, görüntü, video

Bursa'da düşen uçakta çekilen son görüntüler ortaya çıktı

23:53 01.12.2022
© İHABursa'da iki yaşındaki tek motorlu uçağın düşmeden önce yolcu Burcu Sağlam tarafından kendisini ve çevreyi çektiği son görüntüleri ortaya çıktı.
Bursa'da iki yaşındaki tek motorlu uçağın düşmeden önce yolcu Burcu Sağlam tarafından kendisini ve çevreyi çektiği son görüntüleri ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
© İHA
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Bursa'da iki yaşındaki tek motorlu uçağın düşmeden önce yolcu Burcu Sağlam tarafından kendisini ve çevreyi çektiği son görüntüleri ortaya çıktı.
Hava taşıtı, saat 15.01 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali bahçesine düşmüş, olayda 54 yaşındaki iş insanı pilot Hakan Köksal ve yanındaki 22 yaşındaki güzellik uzmanı yolcu Burcu Sağlam hayatını kaybetmişti.
Uçak düşmeden önce Burcu Sağlam'ın kendisini ve çevreyi çektiği son görüntüsü ortaya çıktı.
Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
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Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
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