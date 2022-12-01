https://sputniknews.com.tr/20221201/bursada-dusen-ucakta-cekilen-son-goruntuler-ortaya-cikti--1064072700.html

Bursa'da düşen uçakta çekilen son görüntüler ortaya çıktı

Bursa'da düşen uçakta çekilen son görüntüler ortaya çıktı

Bursa'da iki yaşındaki tek motorlu uçağın düşmeden önce yolcu Burcu Sağlam tarafından kendisini ve çevreyi çektiği son görüntüleri ortaya çıktı. 01.12.2022, Sputnik Türkiye

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Hava taşıtı, saat 15.01 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali bahçesine düşmüş, olayda 54 yaşındaki iş insanı pilot Hakan Köksal ve yanındaki 22 yaşındaki güzellik uzmanı yolcu Burcu Sağlam hayatını kaybetmişti.Uçak düşmeden önce Burcu Sağlam'ın kendisini ve çevreyi çektiği son görüntüsü ortaya çıktı.

https://sputniknews.com.tr/20221201/bursada-helikopter-dustu-ihbari-1064057783.html

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bursa, uçak, uçak kazası, görüntü, video